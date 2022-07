DC United échange Julian Gressel contre les Whitecaps

Dans le premier mouvement de joueur de l’ère Wayne Rooney, DC United a échangé l’ailier Julian Gressel aux Whitecaps de Vancouver pour jusqu’à 900 000 $ en argent d’allocation, ont confirmé des sources à ESPN.

Le Washington Post a été le premier à annoncer la nouvelle.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’accord verra le Black-and-Red recevoir 400 000 $ d’allocation générale (GAM) en 2022, 200 000 $ en 2023 et 300 000 $ en 2024 GAM si certaines incitations à la performance sont respectées.

Cette décision intervient au milieu de la confirmation d’un rapport du Washington Post selon lequel DCU tente de s’assurer les services du milieu de terrain international jamaïcain Ravel Morrison, qui a déjà travaillé avec Rooney dans le comté de Derby et est en fin de contrat.

The Athletic a également rapporté que DC United était en pourparlers avec l’attaquant de l’agent libre Jesse Lingard, un ancien coéquipier de Rooney à Manchester United.

Gressel, 28 ans, est largement considéré comme l’un des meilleurs ailiers de la ligue et a été l’un des joueurs les plus stables de DCU pendant son séjour dans la capitale nationale. Mais avec Rooney déplaçant DCU vers une ligne arrière de quatre hommes sans wingbacks, on pense que Gressel n’aurait pas aussi bien intégré les plans du nouveau manager, bien que Gressel ait excellé dans une variété de rôles lorsqu’il était avec Atlanta United. Il devrait bien s’intégrer dans le système de Vancouver qui emploie des ailiers, et ses livraisons de l’extérieur devraient soulager un peu la pression exercée sur le meneur de jeu Ryan Gauld.

Gressel a passé une partie des trois saisons précédentes avec DC United, marquant huit buts en 73 matches de championnat. Il a été acquis d’Atlanta United juste avant la campagne 2020 pour 1,1 million de dollars en allocation ciblée (TAM), dont 1 million de dollars était garanti.

Gressel a été repêché par les Five Stripes du Providence College avant la saison 2017 avec le huitième choix au total. En trois saisons avec Atlanta, il a marqué 20 buts en 118 matches de championnat, de coupe et de séries éliminatoires. Il faisait partie des équipes qui ont remporté la Coupe MLS 2018, la Coupe US Open 2019 et la Coupe Campeones 2019.