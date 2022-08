DC United de Wayne Rooney signe l’ancien attaquant de Liverpool Christian Benteke de Crystal Palace

DC United a signé l’attaquant international belge Christian Benteke, a confirmé une source à ESPN.

Le Washington Post a été le premier à annoncer la nouvelle. Les frais n’ont pas encore été divulgués.

Benteke, 31 ans, arrive de Crystal Palace, club de Premier League anglaise, où il a passé les six dernières saisons, marquant 37 buts en 177 matches de championnat et de coupe.

Il a également passé du temps avec Genk, Malines, Courtrai et le Standard de Liège dans sa Belgique natale, ainsi qu’avec les équipes de Premier League Aston Villa et Liverpool. Son sort le plus productif est venu avec Villa de 2012 à 2015, où il a marqué 49 buts en 101 matches de championnat et de coupe.

L’arrivée de Benteke poursuit la métamorphose de mi-saison sous le nouveau manager Wayne Rooney. DCU a récemment acquis l’attaquant Miguel Berry, le milieu de terrain Ravel Morrison, le milieu de terrain Victor Palsson et le gardien David Ochoa au cours des deux dernières semaines.

Cette décision signifie également que la génération actuelle d’attaquants de l’équipe – un groupe qui comprend Ola Kamara, Michael Estrada, Berry et Taxi Fountas – sera en compétition pour s’intégrer à la ligne de front remaniée de Rooney maintenant que Benteke est à bord.

Benteke a fait 45 apparitions pour la Belgique, marquant 18 buts. Il faisait partie des équipes qui ont participé à l’Euro 2016 et à l’Euro 2020. À ces deux occasions, la Belgique a atteint les quarts de finale.