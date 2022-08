DC United contre Philadelphia Union – Rapport de match de football – 20 août 2022

Julian Carranza a réussi un tour du chapeau en deuxième mi-temps alors que l’Union de Philadelphie en visite a fait exploser DC United pour la deuxième fois cette saison, s’imposant 6-0 samedi soir à Washington.

Carranza, qui a aidé sur le premier but du match, a inscrit des buts aux 47e, 70e et 74e minutes. Ces décomptes ont poussé l’avance de l’Union à 5-0 après avoir détenu un avantage de 2-0 à la mi-temps.

Mikkel Uhre et Daniel Gazdag ont marqué en première mi-temps pour Philadelphie (14-4-9, 51 points), qui détient le meilleur bilan de la Conférence Est. Cory Burke a conclu le score à la 79e minute pour terminer une séquence lorsque l’Union a marqué trois fois en moins de 10 minutes.

DC United (6-16-4, 22 points), entraîné par l’Angleterre et le grand Wayne Rooney de Manchester United, occupe la dernière place de la Conférence Est. L’équipe n’a marqué aucun but dans aucun de ses cinq matchs ce mois-ci.

Carranza, un attaquant argentin de 22 ans, a également réussi un tour du chapeau la première fois que les équipes se sont rencontrées cette saison. Il compte désormais 12 buts cette saison.

L’Union de Philadelphie célèbre l’un de ses six buts contre DC United. Scott Taetsch/Getty Images

Gazdag a fait une passe décisive sur le premier but de Carranza. Les deux autres buts de Carranza étaient sans aide. Son deuxième but de la soirée est venu sur un tir du pied droit du côté droit de la surface de réparation et le but suivant a résulté d’une livraison du pied gauche près du centre de la surface de réparation. Il s’est retiré du match à la 85e minute.

Le but de Gazdag est venu dans le temps supplémentaire en première mi-temps sur un penalty.

Le score a commencé à la 37e minute lorsque Uhre a converti la passe transversale de Carranza pour son neuvième but de la saison. Uhre contrôlait le ballon dans la surface tout en repoussant la pression défensive.

L’Union a atteint la barre des six buts pour la troisième fois cette saison, en commençant par une raclée 7-0 de DC United le 8 juillet à domicile.

Le gardien de l’Union Andre Blake a été crédité de deux arrêts pour son 11e jeu blanc de la saison.

Le gardien de DC United, Rafael Romo, a effectué six arrêts.

Jack McGlynn a également obtenu une passe décisive.