DC United annonce l’avenir de Rooney alors que les séries éliminatoires de la MLS s’éloignent

Après avoir raté les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive, Wayne Rooney de DC United a décidé de quitter son poste d’entraîneur-chef.

Son règne de 15 mois a vu l’équipe MLS en difficulté s’améliorer mais n’a pas atteint les séries éliminatoires.

La décision de se séparer a été rendue publique après la victoire 2-0 de samedi contre le New York City FC à l’Audi Field. Avec des buts de Mateusz Klich et Chris Durkin de chaque côté de la mi-temps, l’équipe locale a facilement battu l’équipe new-yorkaise.

Une fois la saison régulière terminée, ils se sont retrouvés à la neuvième place de la Conférence Est, après avoir été éliminés des séries éliminatoires par les résultats des autres équipes.

DC United a désormais passé quatre saisons sans participer aux séries éliminatoires, égalant un record de club établi de 2008 à 2011.

Qu’a dit DC United ?

« Nous avons parlé avec Wayne et avons convenu qu’il était préférable pour nous de nous séparer à ce moment-là. Cette décision ouvre la voie à notre prochain directeur général pour avoir pleinement l’opportunité de transmettre une nouvelle philosophie et une nouvelle structure à nos opérations sportives, ce qui commence par l’identification critique d’un entraîneur-chef qui s’alignera le mieux sur cela.

« Nous sommes reconnaissants envers Wayne Rooney pour tout ce qu’il a fait pour notre club et pour le football dans la capitale nationale, d’abord en tant que joueur et capitaine de DC United et plus récemment en tant qu’entraîneur. Il reste un élément important de la famille DC United et un ami apprécié et chéri », a déclaré le PDG du club, Jason Levien, via son site officiel.

Qu’a dit Wayne Rooney ?

Rooney a joué à Washington pendant 18 mois et est revenu dans l’équipe en juillet 2022 en tant qu’entraîneur-chef. En 2023, sous sa direction, l’équipe d’Audi Field s’est améliorée pour atteindre un record de 10-10-14.

L’Anglais a déclaré aux journalistes qu’il estimait que le moment était venu de changer : « C’est le bon moment. J’ai fait tout ce que je pouvais pour amener ce club en séries éliminatoires. Il ne s’est pas produit une seule chose. C’est une question de timing.

Crédit photo : IMAGO/Zuma Wire