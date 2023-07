DC United 2-2 Inter Miami CF (8 juil. 2023) Analyse du match

Taxiarchis Fountas a marqué un but et a suivi avec une passe décisive pour l’égalisation de Nigel Robertha pour aider DC United à obtenir un match nul 2-2 avec l’Inter Miami CF samedi soir après une première mi-temps sans but.

L’Inter Miami a maintenant battu le record du club de 10 matchs consécutifs sans victoire.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le premier but de la saison de Robertha est survenu à la 77e minute pour égaliser DC United (8-9-6).

L’Inter Miami (5-13-3) avait pris les devants 2-1 à la 68e minute grâce au défenseur Noah Allen. C’était le premier but de la carrière du défenseur de 19 ans. Allen a fait huit départs et 15 apparitions en deux saisons avec le club.

Aucune des deux équipes n’a trouvé le filet jusqu’à ce que Benjamin Cremaschi accepte une passe de Robert Taylor à la 59e minute et marque son premier but en carrière pour donner à l’Inter Miami une avance de 1-0. Le milieu de terrain de 18 ans a fait 13 titularisations et 17 apparitions dans sa campagne recrue.

Fountas a égalisé le score à la 65e minute pour inscrire son sixième but de la saison.

Tyler Miller a repoussé quatre tirs pour DC United. Drake Callender a effectué sept arrêts pour l’Inter Miami, qui a accordé un but en 19 matchs consécutifs – la plus longue série actuelle de la ligue.

DC United s’améliore à 4-1-2 de tous les temps contre l’Inter Miami, y compris une victoire 2-1 sur la route plus tôt cette saison.

L’Inter Miami se déplace pour jouer à St. Louis City samedi. DC United se déplace pour jouer le New England Revolution samedi.