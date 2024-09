DC Studios prépare un film en équipe avec Bane et DeathStroke

Deux des méchants les plus vicieux de Batman pourraient bientôt partager le grand écran. Selon le journaliste hollywoodienDC Studios a embauché l’écrivain Matthew Orton (Captain America : Le Meilleur des Mondes) pour écrire un film mettant en vedette à la fois Bane et Deathstroke.

Il n’y a pas encore de réalisateur attaché et aucune garantie que le film se produira un jour. Mais il est écrit avec l’espoir que cela se produira. io9 a contacté DC pour des commentaires ou des éclaircissements et mettra à jour l’article si ou quand nous recevons une réponse.

Le déménagement intervient à la veille du deuxième Joker film, Joker : Folie à Deuxen salles pour Warner Bros. et DC ainsi que Le Pingouin gagne en popularité sur Max. Bien que ces itérations des Bat-villains ne fassent pas partie de l’univers DC plus vaste que les dirigeants de DC Studio, James Gunn et Peter Safran, développent, chacune est la preuve que les projets sur les méchants peuvent être des succès. Sans parler de Gunn ainsi que de David Ayer Escouade suicide films. Tout cela a sûrement beaucoup à voir avec le développement d’un film Bane-DeathStroke.

Bane, bien sûr, a été joué par Tom Hardy dans le film de Christopher Nolan. Le chevalier noir se lève. Et bien que ce soit le plus grand moment culturel du personnage, il est devenu populaire dans les bandes dessinées en brisant le dos de Batman dans la série populaire « Knightfall ». DeathStroke a été introduit quelque temps plus tôt et est apparu dans le Titans Émission de télévision ainsi que brièvement dans Ligue des justiciersjoué par Joe Manganiello. Cette version du personnage était aussi presque le méchant dans un Ben Affleck Batman film et a même flirté avec l’idée d’obtenir son propre film, même si cela ne s’est pas produit. Évidemment.

La question maintenant est de savoir si ce film se déroulera potentiellement avant ou après. Les courageux et les audacieuxquel est le film qui devrait introduire Batman dans l’univers DC proprement dit ? Cela pourrait être cool et intéressant de s’amuser dans la galerie des voleurs avant de rencontrer le Caped Crusader et Boy Wonder. Ou, en considérant que le film a déjà un réalisateur attaché (L’Éclair’s Andy Muschietti) et ce n’est pas le cas, peut-être que c’est plus tard. L’état de développement de tous ces projets DC reste en grande partie un mystère.

Ce que nous savons, c’est ceci. Commandos de créaturessorti sur Max le 5 décembre, sera la première histoire officielle de l’univers DC de Gunn et Safran. Cela sera suivi de Superman en juillet 2025 et Supergirl : la femme de demain en juin 2026. Entre-temps, nous obtiendrons probablement cela Lanternes émission en cours de casting, et au moins un film de Batman sans rapport, celui de Matt Reeves Le Batman Partie II, sortie octobre 2026.

Que pensez-vous de la rencontre entre Bane et DeathStroke ? Font-ils équipe ? Est-ce qu’ils se battent? Un peu des deux ? Faites-le-nous savoir.