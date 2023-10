DC relance son empreinte Elseworlds Comics pour 2024

De la même manière que Marvel Comics a des empreintes pour des histoires mettant en vedette versions d’univers alternatifs de ses personnages, DC Comics a cela dans Ailleurs mondes. Mais cette ligne a disparu après 2010 et a été à moitié remplacée par des empreintes assez similaires comme Terre Un (qui fut également de courte durée), le Étiquette noire, et la ligne de romans graphiques pour jeunes adultes. À ce stade, il est probable que la plupart des gens associeraient le nom «Ailleurs mondes» avec le Événement croisé Arrowverse à partir de 2018.

Lors de son panel au New York Comic-Con, DC a révélé Ailleurs mondes j’y retournerais l’année prochaine. La gamme initiale de six livres comprendra des histoires entièrement nouvelles, comme l’histoire fantastique du désert de Tate Brombal et Werther Dell’Edera. Lanterne verte sombre et celui de Greg Smallwood Batman le barbare, qui réinvente le Chevalier Noir dans une « Terre médiévale et accidentée ». Mais ce sera également le siège officiel des histoires de l’univers alternatif publiées par DC ces dernières années : celles de Jay Kristoff et Tirso Cons, axées sur DeathStroke. Chevaliers Noirs d’Acier : Allwinter sera un Ailleurs mondes livre, tout comme celui de Matthew Rosenberg et Otto Schmidt DC contre Vampires : Seconde Guerre mondiale.

Couverture de Green Lantern : Dark #1. Image: DC Comics

« Les histoires hors continuité ont toujours été un pilier de l’édition DC, offrant aux créateurs la possibilité d’explorer tous les recoins sauvages de l’univers DC », a expliqué Ben Abernathy, rédacteur en chef de DC. « Nous sommes ravis de proposer une toute nouvelle gamme de titres sous la bannière ELSEWORLDS en 2024, combinant de tout nouveaux titres des meilleurs conteurs, ainsi que des suites de la gamme DC actuelle qui correspondent à cette même esthétique hors continuité. »

Ailleurs mondes a commencé en 1991 avec Alan Brennert et Norm Breyfogle Batman : Sainte Terreur. Des histoires comme celle de Mark Millar Superman : Fils Rouge et Mark Waid et Alex Ross règne vienne les deux occupent une place particulière dans le cœur des lecteurs et ont contribué à définir DC en tant que marque. Actuellement, Ailleurs mondes est également la bannière officielle des émissions ou des films qui ne sont pas canoniques par rapport aux films concoctés par James Gunn et Peter Safran. (Voir: Le Batman, le Harley Quinn dessin animé, Todd Phillips Joker films, etc.) Avec combien DC a aimé s’adapter canon et histoires non canoniques pour ceux qui regardent directement en vidéo, il ne serait pas surprenant d’apprendre que certains de ces nouveaux contes bénéficieront également d’un traitement animé au cours des prochaines années.

Plus d’informations sur le Ailleurs mondes les livres qui seront lancés en 2024 peuvent être lus ici.

