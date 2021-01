Après l’émeute meurtrière au Capitole des États-Unis mercredi, les forces de l’ordre et les élus se préparent au potentiel de plus de violence à travers les États-Unis.

Des groupes traquant des organisations d’extrême droite ont déclaré que les préparatifs pour davantage de violence étaient en cours, et le FBI a mis en garde contre d’éventuelles manifestations armées dans les bâtiments de la capitale de l’État à partir du 17 janvier et lors de l’inauguration, a déclaré un responsable au courant d’un bulletin à USA TODAY.

Le responsable, qui n’est pas autorisé à commenter publiquement, a déclaré que les autorités avaient également fait circuler une affiche annonçant les événements avec les mots: «Lorsque la démocratie est détruite, ils refusent d’être réduits au silence». L’affiche du 17 janvier appelle à «MARCHE ARMÉE SUR CAPITOL HILL ET TOUS LES CAPITOLS D’ÉTAT».

Au moins cinq personnes, dont un officier de police du Capitole et une femme qui a été mortellement abattue par la police, sont décédées mercredi après qu’une foule incitée par le président Donald Trump a attaqué le Capitole alors que le Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections du président élu Joe Biden.

Les démocrates ont appelé à la destitution de Trump à la suite de la violence qui poussait le vice-président Mike Pence à déclencher le 25e amendement et à introduire un nouvel article de destitution contre le président.

Qu’est-ce que la loi sur l’insurrection? Et comment Trump pourrait-il l’utiliser? Voici ce qu’il faut savoir

Bien que l’on ne sache pas combien de personnes se présenteront à ces manifestations, «les gens n’ont pas le luxe de minimiser cela», a déclaré Oren Segal, vice-président du Centre ADL sur l’extrémisme. « Les gens n’ont pas le luxe de l’ignorer. »

« Le président n’a pas reculé sur l’idée qu’il s’agissait d’élections volées », a-t-il déclaré. « Des récits comme ça, de quelque chose qui vous est enlevé, sont si puissants. »

La police du Capitole a été vivement critiquée pour sa réponse aux émeutes de la semaine dernière, ce qui a entraîné la démission du chef Steven Sund. Il a déclaré au Washington Post qu’il avait demandé à la Garde nationale d’être mise en attente dans les jours précédant l’émeute, mais les responsables de la sécurité de la Chambre et du Sénat l’ont refusé.

Lundi, le maire du district, Muriel Bowser, a demandé aux Américains de ne pas venir à Washington pour l’inauguration de Biden, craignant la violence et la propagation du COVID-19.

« Nos objectifs en ce moment sont d’encourager les Américains à participer virtuellement et de protéger le District de Columbia d’une répétition de la violente insurrection vécue au Capitole et ses terrains le 6 janvier », a déclaré Bowser lors d’une conférence de presse.

Bowser a déclaré que son administration avait demandé au gouvernement fédéral de déclarer une déclaration de catastrophe avant l’urgence. Dans un lettre au secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure Chad Wolf, Bowser a également demandé au département de prolonger la période de sécurité spéciale pour l’inauguration du lundi au 24 janvier.

Bowser a déclaré qu’elle avait encouragé le département à coordonner avec les départements de la justice et de la défense, le Congrès et la Cour suprême un plan de protection des biens fédéraux. Le service de police du district se concentrerait sur les zones sur lesquelles il a juridiction dans le reste de la ville, a-t-elle ajouté.

Le département de la sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY.

Bowser a également déclaré qu’elle avait demandé au ministère de l’Intérieur, qui supervise le service des parcs nationaux, d’annuler et de refuser tout permis de rassemblement public jusqu’au 24 janvier.

Nicholas Goodwin, un porte-parole du ministère de l’Intérieur, a déclaré à USA TODAY que le département était en communication régulière avec le bureau du maire et que le secrétaire parlerait avec Bowser lundi. « Cela aurait pu être bien pire »:Une vidéo et des témoignages révèlent l’intention plus sombre de certains émeutiers du Capitole

Ailleurs aux États-Unis, les capitales des États renforçaient la sécurité au milieu des craintes d’une violence potentielle.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a activé des centaines de soldats de la Garde nationale pour aider la police d’État près de son Capitole. Des officiers du SWAT de patrouille d’État étaient au Capitole de Géorgie lundi. L’Idaho a verrouillé les portes de sa Chambre et des chambres du Sénat alors que des soldats de l’État étaient assis aux entrées. Au Michigan, une commission d’État a voté lundi l’interdiction du port ouvert d’armes dans le bâtiment du Capitole.

Dans son avertissement aux autorités locales, le FBI a décrit des preuves de menaces crédibles liées aux événements prévus le 17 janvier dans les bâtiments du Capitole de l’État du Michigan et du Minnesota, a rapporté Yahoo News.

Yahoo News a rapporté qu’il avait obtenu un document du FBI produit par le bureau extérieur de Minneapolis sur la base d’informations fournies par des «sources collaboratives» publiées une semaine avant qu’une foule de partisans de Trump ne prenne d’assaut violemment le Capitole américain. Le document se concentrait sur les rassemblements prévus par le « mouvement boogaloo » d’extrême droite.

Le rapport a averti que «certains adeptes ont indiqué leur volonté de commettre des violences pour soutenir leur idéologie, ont créé des plans d’urgence en cas de violence lors des événements et identifié les mesures de sécurité et les contre-mesures possibles.

« Ils ont averti que si le Congrès tente de supprimer POTUS via le 25e amendement, un énorme soulèvement se produira », a déclaré ABC News dans le bulletin du FBI. Les palais de justice et les bâtiments administratifs étaient également des cibles potentielles, a rapporté ABC News.

Plus:Surpris par l’attaque du Capitole américain, la police locale examine les plans et augmente la sécurité locale

Les démocrates présentent officiellement un article sur la destitution: Les forces républicaines votent sur la résolution du 25e amendement

L’ADL, anciennement connue sous le nom d’Anti-Defamation League, a déclaré jeudi dernier que les préparatifs des extrémistes se déroulaient sur des forums de médias sociaux, y compris Twitter et YouTube, et sur des forums marginaux populaires auprès des extrémistes.

«Rappelons que le jour de l’inauguration présidentielle américaine est le 20 janvier. C’est la prochaine date du calendrier à laquelle les pro-Trump et d’autres foules nationalistes convergeront à nouveau vers le Capitole », a publié une chaîne de télévision suprémaciste blanche Telegram.

Sur Wimkin, une autre plate-forme, un groupe se faisant appeler «Million Militia March» a lancé cet appel: «SI NOTRE PAYS MORT le 1/20, ce ne sera pas la seule chose qui mourra. Le président Trump mourra, ils le pendent, sinon par une corde, ils le finiront d’une manière ou d’une autre. Don Jr. aussi. Eric aussi. Ivanka. Barron. La Première Dame. Ils ne laisseront AUCUN Trump libre de venger ce qu’ils ont fait à leur père. ILS ONT COMBATTU POUR NOUS. Qu’allons nous faire? »

Segal, de l’ADL, a déclaré que de nombreux plans pour la foule du 6 janvier se déroulaient de la même manière à la vue de tous, l’appelant «l’incident terroriste le plus prévisible de l’histoire américaine moderne».

Cependant, ce qui s’est passé le 6 janvier n’était pas seulement le complot de groupes extrémistes, a déclaré Segal. De nombreux Américains moyens qui croient au récit d’une élection volée ont également participé après que Trump ait appelé ses partisans à venir dans le district, a-t-il déclaré.

Les experts en sécurité électorale, les représentants de l’État, les juges et les observateurs indépendants à travers les États-Unis n’ont trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée.

« Même si nous avons un calme relatif », dans les semaines à venir, a déclaré Segal, « c’est quelque chose dont ce pays va faire face pendant longtemps. »

Contribution: Jessica Guynn et l’Associated Press