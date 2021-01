DC émeutes mises à jour en direct: un officier de police du Capitole meurt des suites de blessures; Le FBI offre une récompense de 50 000 $ pour les informations sur les suspects de bombe artisanale

WASHINGTON – Un officier de la police du Capitole américain est décédé jeudi après avoir été blessé lorsque des partisans du président Donald Trump ont attaqué le bâtiment du Capitole mercredi, portant le nombre total de morts à cinq.

Brian D. Sicknick « a été blessé alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants » mercredi, a indiqué l’USCP dans un communiqué. Il est retourné au bureau de sa division et s’est effondré, puis a été emmené dans un hôpital local où il est décédé jeudi soir.

« La mort de l’officier Sicknick fera l’objet d’une enquête de la part de la Direction des homicides du département de la police métropolitaine, l’USCP et nos partenaires fédéraux », a déclaré l’USCP dans un communiqué.

Sicknick travaillait pour l’USCP depuis juillet 2008 et avait récemment servi dans l’unité des premiers intervenants du département, ont déclaré des responsables dans un communiqué.

Les représentants Rosa DeLauro et Tim Ryan ont publié un communiqué jeudi dernier appelant à ce que «la foule qui a attaqué la Maison du Peuple» soit tenue responsable.

«Nos cœurs se brisent à la suite de la mort insensée du policier du Capitole des États-Unis, Brian D. Sicknick, qui a été blessé dans l’exercice de ses fonctions lors de la violente attaque d’hier contre le Capitole», ont-ils déclaré dans un communiqué. amis et collègues de la force.

Ils ont ajouté: « Cette perte tragique devrait nous rappeler à tous la bravoure des agents des forces de l’ordre qui nous ont protégés, nos collègues, le personnel du Congrès, la presse et d’autres travailleurs essentiels hier. »

Avant le lever du soleil jeudi, la pelouse devant le Capitole était presque déserte et silencieuse, un contraste frappant avec les acclamations et les chants de la foule massive de mercredi qui a finalement sombré dans le chaos.

Jeudi a montré peu de preuves de la foule pro-Trump qui a violé le Capitole américain, obligeant la certification de la victoire du président élu Joe Biden à être reportée dans une attaque qui a fait quatre morts.

Le Washington Post a rapporté que plusieurs dizaines de personnes arrêtées mercredi ont fait leur première apparition au tribunal jeudi.

Jeudi également, le chef de la police du Capitole américain Steven Sund, dont le département a été sévèrement critiqué pour sa réponse imparfaite à l’attaque de mercredi, a démissionné brusquement.

L’Associated Press a rapporté que la police du Capitole avait refusé les offres d’aide pour faire face aux manifestants pro-Trump de non pas un mais deux organismes d’application de la loi, choisissant de traiter le rassemblement de mercredi comme s’il s’agissait d’une manifestation de liberté d’expression.

Le manque de préparation et de soutien a permis aux émeutiers de pénétrer dans le bâtiment du Capitole avec peu de résistance, mettant en danger les législateurs et entraînant une scène de foule qui a fait frissonner le monde entier.

La maire de Washington, Muriel Bowser, faisait partie de plusieurs critiques qui ont qualifié les actions de la police d ‘«échec». Beaucoup d’autres ont souligné que la réponse de la police aux émeutiers était beaucoup moins robuste que la démonstration massive de force en place pour les manifestations de Black Lives Matter l’année dernière contre les meurtres d’hommes et de femmes noirs non armés par les forces de l’ordre.

République des Palaos et les FSM condamnent les émeutes

La République des Palaos et les États fédérés de Micronésie condamnent les émeutes qui ont eu lieu mercredi au Capitole américain.

Des milliers d’émeutiers se sont rassemblés au National Mall. Lors d’un rassemblement de style campagne environ une heure avant que la foule ne franchisse les lignes de police au Capitole, Trump les avait exhortés à se rendre dans le bâtiment. Un drapeau des Palaos peut être vu dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de l’émeute au Capitole.

« Les manifestations pacifiques font partie de la démocratie, et chaque personne a le droit de prendre la parole et de participer à ce processus. Cela inclut des milliers de Palaosiens et d’Américains d’origine palaosienne qui vivent en Amérique », a déclaré Hersey Kyota, ambassadrice des Palaos aux États-Unis. . « Cependant, le drapeau de la République des Palaos n’a pas sa place dans le désordre et l’acte illégal qui a eu lieu au Capitole américain à Washington, DC »

Le président du FSM, David Panuelo, a déclaré dans une lettre que les membres du FSM se réveillaient pour regarder avec horreur le président Donald Trump solliciter ouvertement des actes de terrorisme intérieur contre le peuple et le gouvernement des États-Unis.

– Jerick Sablan, Pacific Daily News

Le FBI offre une récompense de 50 000 $ pour des informations sur un suspect de bombe artisanale

Le FBI a publié une photo d’un suspect et a offert une récompense de 50000 dollars pour les informations menant à la localisation, à l’arrestation et à la condamnation de la ou des personnes responsables des bombes artisanales trouvées mercredi au siège du RNC et du DNC.

La personne sur la photo publiée par le bureau extérieur du FBI à Washington est masquée, portant un sweat à capuche et des gants.

Le FBI a précédemment déclaré qu’il «recherchait des informations qui aideront à identifier les personnes qui incitent activement à la violence à Washington, DC» L’agence a déclaré qu’elle recherchait des conseils et des enregistrements décrivant les émeutes et la violence.

« Si vous avez été témoin d’actes violents illégaux, nous vous exhortons à soumettre toute information, photo ou vidéo qui pourrait être pertinente sur fbi.gov/USCapitol », a déclaré l’agence.

Victimes, blessures et arrestations

Le chef de la police de DC, Robert Contee, a déclaré qu’en plus de la femme abattue par la police du Capitole, deux hommes et une femme sont décédés dans des «urgences médicales distinctes». Au moins 14 des officiers de Contee ont été blessés lors des manifestations, a-t-il déclaré. Deux bombes artisanales ont été récupérées, l’une au Comité national démocrate et l’autre au Comité national républicain.

La police a identifié la femme tuée par balle pendant l’émeute comme étant Ashli ​​Babbitt, 35 ans, de San Diego, qui était un vétéran militaire. Les trois autres qui ont péri étaient Benjamin Phillips, 50 ans, de Ringtown, Pennsylvanie; Kevin Greeson, 55 ans, d’Athènes, Alabama; et Rosanne Boyland, 34 ans, de Kennesaw, Géorgie. Contee a déclaré jeudi que tous les trois étaient morts sur le terrain du Capitole, mais il n’a pas précisé comment.

Des vidéos graphiques de l’émission de tir Babbitt portait un drapeau Trump comme cape alors qu’elle tentait de ramper à travers une fenêtre cassée, flanquée d’autres manifestants. Un seul coup de feu a retenti et elle est tombée au sol en saignant d’une blessure apparente au cou.

Le chef de la police du Capitole, Steven Sund, qui a démissionné plus tard dans la journée, a déclaré que les manifestants «se frayaient un chemin vers la chambre de la Chambre où les membres du Congrès se réfugiaient sur place» lorsque la fusillade a eu lieu. Babbitt est décédé plus tard dans un hôpital, a déclaré Sund. L’agent a été mis en congé administratif.

La police a procédé à au moins 68 arrestations, dont 41 sur les terrains du Capitole, a déclaré Contee. Une seule des personnes détenues était de DC, a-t-il dit.

L’effort pour identifier davantage de coupables était en cours. Contee publiait des photos sur le site Web de la police et d’autres organisations policières.

Fuir la maison ne sauvera pas les contrevenants. Le procureur américain du Rhode Island a promis de poursuivre quiconque aurait voyagé du Rhode Island pour commettre des crimes à Washington. Le bureau du procureur américain Aaron Weisman a tweeté que « quiconque l’a fait peut s’attendre à être poursuivi dans le Rhode Island dans toute la mesure de la loi fédérale ».

Un législateur de Virginie-Occidentale s’est filmé en train de prendre d’assaut le Capitole

Un législateur de Virginie-Occidentale de premier mandat est invité à démissionner après qu’une vidéo qu’il s’est prise lui-même le montre se joindre à d’autres partisans de Trump pour prendre d’assaut le Capitole mercredi.

Le républicain Del. Derrick Evans est vu sur la vidéo, depuis supprimé de son compte de médias sociaux, portant un casque et criant à la porte qui a été enfreinte après la réunion du Congrès pour essayer de voter pour affirmer la victoire électorale de Joe Biden. Evans a ensuite pénétré à l’intérieur et a tourné autour de la rotonde du Capitole.

Environ 10 000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant sa démission.

