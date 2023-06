DC doit arrêter de copier l’univers cinématographique Marvel de Disney

« Le Flash » est un échec. « Black Adam » était un buste. Et est-ce que quelqu’un se souvient de « Shazam : Fury of the Gods » ?

DC Studios a besoin de plus qu’un héros, il a besoin d’une nouvelle stratégie – quelque chose de différent même de son plan de redémarrage récemment établi.

DC et sa société mère, Découverte de Warner Bros. , font envie à Marvel Cinematic Universe. Il est facile de voir pourquoi. Les films du MCU, y compris ceux qui n’ont pas été publiés par Disney ont rapporté environ 30 milliards de dollars dans le monde depuis 2008. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a dirigé les co-PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, pour créer leur propre univers partagé impliquant des personnages emblématiques comme Batman et Superman.

Le problème est que Warner Bros. et DC travaillent déjà à la fin d’une tentative précédente – et infructueuse – de lier leurs personnages à travers plusieurs films et émissions. Au cinéma, la Justice League de DC ne peut tout simplement pas se mesurer aux Avengers de Marvel.

Cependant, la réponse probable aux problèmes de Warner Bros. et DC est juste devant eux: des franchises spécifiques aux personnages qui adhèrent à la vision d’un cinéaste, pas à une salle d’écrivains de style télévisé. En gros, laissez vos héros voler en solo.

Cela a fonctionné pour les propriétés DC avant, même récemment.

La trilogie Batman de Christopher Nolan, qui s’est terminée en 2012, était un mastodonte bien évalué au box-office. Et même s’ils étaient tous deux liés à la tentative précédente de créer un univers de film DC, « Wonder Woman » de 2017 et « Aquaman » de 2018 se concentraient principalement sur leurs personnages principaux et accumulaient beaucoup d’argent et de distinctions dans le processus.

Pour mettre un point encore plus fin, ne cherchez pas plus loin que le succès financier et critique de « Joker » de Todd Phillips et « The Batman » de Matt Reeves. Aucun des deux films n’est connecté à un univers étendu.

« Joker », sorti en 2019, a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde malgré sa notation R, tout en remportant l’Oscar du meilleur acteur pour la star Joaquin Phoenix. « The Batman » de l’année dernière, mettant en vedette Robert Pattinson en tant que Caped Crusader en début de carrière, a rapporté environ 750 millions de dollars dans le monde. Les suites des deux films sont en préparation.

Mais il en va de même pour « Batman: The Brave and the Bold », du réalisateur « Flash » Andy Muschietti. Il ne mettra pas en vedette Pattinson et servira plutôt de « l’introduction du DCU Batman« , selon Gunn. De combien de Batmen différents un public déjà saturé de super-héros a-t-il besoin? Surtout après » The Flash « , qui présentait quatre chevaliers noirs différents des films et émissions précédents.