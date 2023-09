DC devient la dernière communauté à imposer un couvre-feu malgré les doutes sur le fait que garder les enfants à la maison réduira la criminalité

Washington, DC, sans doute l’une des villes les plus puissantes du monde, connaît un problème majeur de criminalité, les crimes violents ayant grimpé de 39 % par rapport à l’année dernière, selon les statistiques de la police.

Pour tenter de lutter contre la criminalité, un couvre-feu pour les mineurs a été instauré ce week-end, touchant les adolescents et les enfants des quartiers ciblés.

«J’espère que ce couvre-feu fera une différence», a déclaré Jasmine Goodman, fondatrice de Teaching Rambunctious Adolescents Peaceful Positude, ou TRAPP Stars. L’organisation gère un centre d’accueil qui accueille plus de 40 jeunes par jour, les mettant en contact avec des soutiens sociaux et éducatifs.

« J’ai perdu beaucoup de jeunes au cours de l’été dernier à cause de la violence armée, d’une violence insensée. Je prie donc pour que cela fonctionne et j’espère que les enfants le suivront », a-t-elle déclaré.

Des médecins légistes et des policiers travaillent sur les lieux d’une fusillade devant un restaurant à Washington, DC, le 22 juillet 2021. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Cette année, il y a eu une série d’incidents violents très médiatisés impliquant des jeunes, à la fois comme victimes et comme auteurs.

La semaine dernière, une jeune fille de 16 ans en a mortellement poignardé une autre devant un restaurant lors d’une dispute au sujet de la sauce aigre-douce. En juillet, des caméras de surveillance ont filmé quatre adolescents en train de s’enfuir après qu’un chauffeur de Lyft, un ancien interprète afghan, ait été mortellement abattu. On entend l’un des adolescents dire « Vous l’avez tué ». En mai, une fillette de 10 ans assise dans la voiture de ses parents a été tuée par une balle perdue.

Le département de la police métropolitaine a déclaré avoir enregistré 12 victimes d’homicides juvéniles liés à une arme à feu jusqu’à présent cette année.

REGARDER | Pourquoi Washington, DC, impose un couvre-feu aux enfants de moins de 17 ans : La ville de Washington, DC, instaure un couvre-feu pour les enfants de moins de 17 ans Le gouvernement local de Washington DC a instauré un couvre-feu pour les enfants de moins de 17 ans dans certains quartiers où la criminalité est en hausse. Mais certains se demandent si cette décision fera une différence.

Les couvre-feux fonctionnent-ils ?

En vertu du couvre-feu, les personnes de moins de 17 ans ne sont pas autorisées à sortir dans huit quartiers spécifiques entre minuit et 6 heures du matin le week-end et entre 23 heures et 6 heures du matin en semaine. Les contrevenants seront emmenés au Département du service de réadaptation de la jeunesse jusqu’à ce que leur famille soit localisée ou qu’ils aient été mis en relation avec leur famille ou les services de soutien social.

Lors d’un briefing sur la sécurité publique le 17 août, la chef de la police Pamela Smith a déclaré que le couvre-feu n’était pas destiné à être une mesure punitive, dans le but d’arrêter des jeunes, mais plutôt d’assurer la sécurité des jeunes de DC.

Environ une douzaine d’autres villes des États-Unis ont récemment adopté ou rétabli des mesures de couvre-feu pour les mineurs, notamment les villes de Wildwood et Ocean City dans le New Jersey, Memphis, Tennessee, et Vicksburg, Mississippi.

Mais les preuves sont mitigées quant à leur efficacité ou non, selon Katherine Hazen, professeure-chercheuse en justice pénale et en sciences de la santé à la Northeastern University de Boston.

« Il y a un effet de changement que nous observons parfois également dans le maintien de l’ordre dans les zones sensibles… lorsque les agents ciblent une zone géographique particulière. En fait, vous voyez que la criminalité a tendance à se déplacer au coin de la rue et à se diriger vers une autre rue », a-t-elle déclaré.

Le même effet est observé avec les couvre-feux, a-t-elle déclaré. « Cela va se produire plus tôt dans la journée autour du couvre-feu plutôt que pendant les heures du couvre-feu. »

Katherine Hazen est professeur de recherche en justice pénale et en sciences de la santé à la Northeastern University de Boston. Elle affirme que les recherches sur l’efficacité des couvre-feux sont mitigées. (David Léopardi)

Hazen a également souligné que les couvre-feux pourraient exposer à des risques plus élevés les jeunes qui ne sont pas en sécurité à la maison.

« La plupart des crimes se produisent en réalité entre des personnes vivant dans le même foyer. Les résultats sont donc mitigés en termes de capacité à atteindre cet objectif de protection des jeunes.

Les couvre-feux étaient monnaie courante il y a 30 ans, à la suite du projet de loi sur la criminalité adopté en 1994 par le président de l’époque, Bill Clinton.

« Les lois comme celle-ci ont tendance à être adoptées par vagues aux États-Unis. Nous voyons un grand nombre de villes adopter ces ordonnances. Ils les appliquent pendant un petit moment, puis ils arrêtent en quelque sorte de les appliquer », a déclaré Hazen.

Mais lorsqu’il y a une recrudescence de la violence, les couvre-feux ont tendance à « revenir à la mode », a-t-elle déclaré.

Scepticisme et espoir

Il existe un certain scepticisme parmi les adolescents qui fréquentent TRAPP Stars.

« Peu importe l’heure à laquelle quelque chose se produit. C’est comme ça », a déclaré Maxine Jackson, 15 ans. « Cela n’arrêtera rien. »

La vie de Kennedy Bryant a été marquée par la violence lorsqu’un ami proche a été abattu en train d’apporter des courses chez lui tôt un matin. Elle soutient le couvre-feu mais affirme qu’il faut faire davantage. (Jennifer Barr/CBC)

Kennedy Bryant, également âgé de 15 ans, a récemment perdu un ami proche à cause de la violence armée. L’amie a été abattue alors qu’elle apportait des courses à la maison tôt un matin, a-t-elle déclaré.

Bryant soutient le couvre-feu mais a déclaré qu’il fallait faire davantage pour réduire la violence.

« Arrêtez de mettre les armes entre de mauvaises mains », a-t-elle déclaré. « Si ce n’est pas pour votre sécurité, par exemple si vous n’avez pas de permis pour cela, vous ne devriez pas l’avoir. »

Maxine Jackson va à TRAPP depuis trois ans. Elle ne pense pas que le couvre-feu appliqué dans son quartier à Washington aura un impact sur la sécurité. (Jennifer Barr/CBC)

Goodman convient qu’il faut faire davantage pour assurer la sécurité des enfants, comme des programmes scolaires ou communautaires qui offrent aux enfants et aux adolescents un autre endroit où aller.

« Les écoles peuvent offrir davantage de choses à nos jeunes, c’est-à-dire qu’ils puissent se dire : « Oh ouais, écoute, je ne peux pas sortir aujourd’hui. Je dois suivre mon programme », a déclaré Goodman.

« Je suis triste et c’est vraiment nul parce que c’est comme si on pouvait tellement aider ces enfants qu’ils pouvaient éviter les ennuis pendant deux mois. [but] les rues en ont toujours.

En ce qui concerne le couvre-feu, Goodman a déclaré que les responsables de DC avaient son plein soutien.

«Je suis à leurs côtés», a déclaré Goodman. « Nous voulons juste nous assurer que nous sommes en sécurité. Vous rentrerez chez vous sain et sauf. Tant de bébés, tant d’enfants plus âgés et de jeunes enfants meurent encore ici à cause de balles perdues.

« Je prie là-dessus. »