DC demande l’aide de la Garde nationale avec des bus remplis de migrants

WASHINGTON (AP) – Le district de Columbia a demandé l’aide de la Garde nationale pour aider à endiguer une «crise humanitaire croissante» provoquée par des milliers de migrants qui ont été envoyés à Washington par deux États du sud.

La mairesse Muriel Bowser a officiellement demandé à la Maison Blanche la semaine dernière un déploiement illimité de 150 membres de la Garde nationale par jour ainsi qu’un «emplacement fédéral approprié» pour un centre de logement et de traitement de masse, mentionnant le DC Armory comme un candidat logique. Elle a rencontré le 21 juillet Liz Sherwood-Randall, assistante du président pour la sécurité intérieure, et Julie Chavez Rodriguez, directrice du Bureau des affaires intergouvernementales de la Maison Blanche.

La crise a commencé au printemps lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, ont annoncé leur intention d’envoyer des bus remplis de migrants à Washington, DC, en réponse à la décision du président Joe Biden de lever une ordonnance sanitaire d’urgence en période de pandémie qui limitait le nombre d’entrées de migrants. .

Depuis lors, la ville estime que près de 200 bus sont arrivés, transportant plus de 4 000 migrants à la gare Union, souvent sans ressources et sans aucune idée de ce qu’il faut faire ensuite.

Une coalition de groupes caritatifs locaux s’est efforcée de nourrir et d’héberger les migrants, aidée par une subvention d’un million de dollars de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Mais les organisateurs ont averti que leurs ressources et leur personnel étaient presque épuisés.

“Cette dépendance à l’égard des ONG ne fonctionne pas et n’est pas durable – elles sont débordées et sous-financées”, a déclaré Bowser dans sa lettre. Elle a déclaré à plusieurs reprises que l’afflux mettait l’accent sur la capacité de son gouvernement à prendre soin de ses propres résidents sans abri et nécessitait l’intervention du gouvernement de Biden.

“Nous savons que nous avons un problème fédéral qui exige une réponse fédérale”, a déclaré Bowser lors d’une conférence de presse le 18 juillet.

Dans sa lettre, Bowser critique durement Abbott et Ducey, les accusant de “manipulation politique cruelle” et affirmant que le couple avait “décidé d’utiliser des personnes désespérées pour marquer des points politiques”.

Bowser n’a pas le pouvoir d’ordonner personnellement un déploiement de la Garde nationale, une question qui est devenue émotionnellement chargée ces dernières années en tant que symbole du statut bien ancré du district en tant que moins qu’un État.

Son autorité limitée a joué un rôle dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole par des partisans de l’ancien président Donald Trump. Lorsqu’il est devenu clair que la police du Capitole des États-Unis était dépassée par la foule, Bowser n’a pas pu déployer immédiatement le garde de district. Au lieu de cela, un temps crucial a été perdu pendant que la demande était examinée à l’intérieur du Pentagone, et les manifestants ont saccagé le bâtiment.

Ashraf Khalil, Associated Press