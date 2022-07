Dbrand vient de dévoiler de nouveaux skins TMNT Google Pixel 6

Dbrand a annoncé son skins jeudi, et ils ont tous pour thème les Teenage Mutant Ninja Turtles. Les nouveaux skins seront disponibles pour les Pixel 6, 6a et 6 Pro.

Les nouveaux skins auront un fond vert uni et un “bandeau” coloré autour de la caméra et de la lumière. Il y a quatre options pour le bandeau, et ce sont toutes les couleurs classiques de TMNT : bleu, rouge, violet et orange, pour Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo.

Dbrand a les skins disponibles en précommande maintenant, et pour 24,95 $, vous pouvez décorer votre téléphone pour qu’il corresponde à votre personnage préféré de la série.

La société, qui a une histoire de lancements de produits sardoniques, a proposé une explication à cette baisse : “Nous sommes en 2022 et la société est à court de nouvelles idées, choisissant plutôt de reconditionner les anciennes. Nous voulons tirer profit de cette action.”