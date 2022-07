DB Cooper : Où es-tu ? les téléspectateurs sont convaincus d’avoir résolu la vérité derrière l’époustouflant cas de personne disparue

DB Cooper : Où es-tu ? a été créée sur Netflix hier et les fans sont convaincus d’avoir résolu le tristement célèbre cas de personne disparue.

La série documentaire de Netflix, DB Cooper : Où es-tu ? est la dernière d’une longue série d’enquêtes sur ce qui s’est réellement passé lorsqu’un homme mystérieux a détourné un avion de passagers de Northwest Airlines en novembre 1971. L’homme – connu sous le nom de DB Cooper – s’est échappé avec 200 000 $ et n’a jamais été revu.

Netflix

Les responsables tentent de résoudre l’affaire DB Cooper depuis des décennies[/caption]

Netflix

Sous le pseudonyme de DB Cooper, un homme a détourné un avion de passagers de Northwestern Airlines[/caption]

Les téléspectateurs de Netflix étaient très enthousiasmés par la série documentaire qui a été créée sur Netflix hier.

« DB Cooper : où es-tu ? Ça va être bien », a écrit un fan de Netflix par anticipation.

Un autre, qui a déjà terminé la série, a déclaré : “Netflix propose une série documentaire absolument merveilleusement divertissante et informative sur DB Cooper… l’une des histoires les plus cool de personnes s’en tirant avec elle de notre histoire. Je ne suis pas du genre à glorifier les méchants… mais l’histoire de DB Cooper est fascinante.

Cooper a fait l’objet de nombreux documentaires et a même été romancé dans des émissions comme Prison Break et Loki. Mais l’identité de DB Cooper reste l’un des plus grands mystères du crime que les détectives de fauteuil ne peuvent s’empêcher d’essayer de résoudre.

“Regarder cette nouvelle série de documents DB Cooper sur Netflix malgré avoir déjà regardé environ 10 documents sur lui”, a déclaré un téléspectateur.

“J’ai résolu l’affaire DB Cooper il y a des années après avoir vu une vidéo YouTube et maintenant Netflix a l’audace de sortir un nouveau programme”, a plaisanté un autre.

De nombreux hommes ont été soupçonnés d’être DB Cooper au fil des décennies, mais personne ne sait vraiment ce qui s’est passé. Bien sûr, cela n’a pas empêché les fans de partager leurs théories du complot en ligne.

“Avant de m’asseoir et de regarder cette série @netflix DB Cooper, j’ai déjà fait un peu dedans. Mes deux théories sont que c’était Sheridan Peterson ou que l’équipage de la compagnie aérienne l’avait inventé », a émis l’hypothèse d’un téléspectateur.

Un autre téléspectateur s’est penché sur la théorie selon laquelle DB Cooper est en réalité Robert Rackshaw, un criminel que le FBI croyait fermement être le pirate de l’air depuis plusieurs années.

“Ok alors voici ce que je pense. DB Cooper pourrait être Robert Rackstraw », ont-ils déclaré.





Mais ils sont allés plus loin, expliquant ce qu’ils pensaient être arrivé à Cooper/Rackstraw. “DB Cooper était évidemment un homme très intelligent. Peut-être que la CIA/FBI l’a compris et qu’au lieu de le poursuivre, ils l’ont convaincu de travailler pour eux », a-t-il théorisé.

Un autre téléspectateur était d’accord, disant: «Regarder cette série de docu sur DB Cooper sur Netflix… Ce type a détourné un avion en 1971 et n’a jamais été retrouvé. Je suis convaincu que c’est aussi Bob.

DB Cooper : Où es-tu ? Est disponible en streaming sur Netflix.