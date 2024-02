DB Arquitetos et Marina Salles installent une maison avec moustiquaire sur la côte brésilienne

Le studio d’architecture brésilien DB Arquitetos a réalisé une maison de vacances entourée d’un paravent en bois dans un site boisé à l’extérieur de São Paulo, au Brésil.

Connue sous le nom de Casa VJC Iporanga, la retraite d’été de 660 mètres carrés est située dans un complexe résidentiel en copropriété à Guarujá, à environ 100 kilomètres au sud-est de São Paulo, sur la côte atlantique.

La maison a été achevée en 2023 par l’équipe brésilienne de DB Architectesdirigé par l’architecte David Basto, et Marina Salles Architecture et Intérieursqui a précédemment rénové l’intérieur de la résidence principale du client au centre-ville de São Paulo.

La maison à cinq niveaux est délicatement superposée le long d’une pente raide dans un site densément végétalisé.

“Invitation à l’immersion, la proposition profite de la double couche qui entoure la résidence, de la palette de matériaux naturels appliqués à la base, à la canopée des arbres – faisant allusion à une cabane dans les arbres – suggérant un abri”, a déclaré l’équipe à Dezeen. .

“Une pause dans la frénésie urbaine, c’est l’endroit idéal pour ralentir, privilégiant le calme de la vie.”

Les étages inférieurs contiennent des espaces de couchage privés, entourés d’ouvertures par les plantes extérieures ; pendant ce temps, les étages supérieurs abritent les espaces sociaux, qui donnent sur la cime des arbres et le paysage côtier.

Le toit à deux niveaux est soutenu par des colonnes rondes en béton. Des vitrages du sol au plafond placés dans des cadres coulissants de couleur bronze flanquent les espaces de vie.

Au dernier étage, la cuisine, la salle à manger et le salon sont finis avec un plafond en planches de bois Cumaru et des sols en granit, qui traduisent confort et légèreté.

“En décoration, le mélange de pièces en bois, lin, paille, rotin et céramique suggère la simplicité d’une authentique maison de plage, sans oublier la facilité d’entretien et la durabilité face aux effets du temps et de l’air marin”, a déclaré l’équipe, soulignant le couple. de canapés Jocal et Maison Iporanga en toile imperméable, fauteuils Marina Salles.

Le niveau principal contient également des éléments en bois clair comme un fauteuil en rotin Xangai, des bancs indigènes, des tables d’appoint gigognes personnalisées ainsi qu’un coffre, un buffet et des tables centrales commandés à un atelier de menuiserie à Tiradentes.

Les espaces sociaux s’ouvrent sur un balcon avec une terrasse bien exposée avec une pergola rustique en bois, une cuisine extérieure et des meubles sélectionnés pour compléter les pièces intérieures et assurer la continuité entre l’intérieur et l’extérieur.

Une petite piscine rectangulaire maintient le bord de la terrasse avec une balustrade en verre pour protéger le bord du balcon.

“En favorisant une expérience intégrée avec la nature sur la terrasse, l’absence d’enceintes intensifie le lien des résidents avec le paysage, comme un observatoire où la mer est vue au-dessus de la cime des arbres”, a déclaré l’équipe.

En dessous, les suites sont protégées des éléments grâce à des panneaux en bois de Cumaru à lattes qui entourent la façade et forment des garde-corps à mi-hauteur et des persiennes pliantes.

Une fois fermés, les écrans permettent aux étages inférieurs de disparaître dans la forêt sous la forme d’une masse de bois. Une fois ouverts, les écrans révèlent des bandes le long des différents niveaux.

Les suites sont décorées dans des tons de beige, de vert et de bleu tirés des illustrations sur le thème nautique que Salles a esquissées pour les détails brodés.

Les paravents en bois cachent également un home cinéma avec des rideaux en lin qui filtrent la lumière naturelle, un tapis à rayures orange et vertes et des paniers en paille créés par des artisans locaux.

D’autres projets récemment achevés près de São Paulo incluent une maison avec cour en porte-à-faux de Marcelo Couto et Rodrigo Oliveira et un appartement rénové avec « deux univers » de Pascali Semerdjian.

La photographie est de Fran Parente.

Crédits du projet :

Architecture et décoration intérieure : DB Architectes

Décoration: Marina Salles Arquitetura et Interiores

Architecte responsable : Marina Salles

Éclairage: Travaux de lumière (Airton Pimenta)

Construction: Maréo

