DAZN met fin à de nombreux flux gratuits de la Ligue des champions féminine

Les fans de football féminin qui souhaitent se connecter à l’une des meilleures compétitions au monde devront débourser de l’argent l’année prochaine. L’UEFA Women’s Champions League ne sera plus libre de regarder – du moins pas entièrement.

DAZN, le détenteur mondial des droits du tournoi, a annoncé que la plupart des jeux ne seront désormais accessibles que via leur service d’abonnement. Ce service commence à 19,99 $ par mois aux États-Unis. Auparavant, tous les matchs UWCL étaient diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube DAZN.

Dix-neuf matchs restent gratuits sur YouTube, y compris les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Ce ne sont donc pas toutes de mauvaises nouvelles pour les fans qui souhaitent regarder sans avoir besoin d’un autre abonnement.

Développer le jeu féminin

Le football féminin continue de croître et de s’améliorer en Europe et dans le monde. Cette amélioration a suscité un intérêt et une visibilité accrus. Apparemment, 14 millions de téléspectateurs supplémentaires ont regardé cette saison par rapport à la dernière sur YouTube.

Et les foules continuent de se déplacer pour les grands matchs en Europe. La Women’s Champions League de cette année a vu Arsenal tomber en demi-finale contre Wolfsburg devant une foule record. Au total, 60 063 fans ont rempli l’Emirates Stadium, la plus grande foule jamais vue en Angleterre pour un match de club féminin. Barcelone a attiré plus de 91 000 fans lors du tournoi de l’année dernière, également contre Wolfsburg, établissant le record de fréquentation du football féminin.

Désormais, l’objectif est de transformer la diffusion du tournoi en quelque chose qui génère des revenus plus tangibles dans le sport. Mais après avoir donné quelque chose gratuitement, il est souvent difficile de convertir les gens en clients payants. Il sera intéressant de voir si suffisamment de fans seront prêts à payer des frais d’abonnement (relativement élevés) pour regarder la compétition.

La compétition de cette saison se termine très bientôt. Wolfsburg affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions le 3 juin à Eindhoven.

Photo: Imago