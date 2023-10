DAZN entre dans la mêlée contre Sky Sports-TNT sports pour les droits TV de l’EPL

Les rapports indiquent que DAZN participera très certainement à la prochaine vente aux enchères des droits TV de l’EPL, qui pourrait être plutôt compétitive.

Les droits nationaux de la Premier League ont été mis aux enchères pour la dernière fois en 2018, rapportant 6,2 milliards de dollars et modifiant radicalement les règles du jeu pour les équipes. Grâce à cette décision, même les équipes de milieu de tableau disposent désormais des ressources financières nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs clubs du monde pour les meilleurs joueurs.

Même si les appels d’offres pour le cycle de trois ans commençant en 2025 ont été repoussés en 2021 pour atténuer les effets de l’épidémie de COVID-19, ils rouvriront plus tard ce mois-ci. Bien qu’Amazon Prime soit en train d’abandonner la course, DAZN se joint clairement à la mêlée, suggère le Daily Mail.

Les droits TV de DAZN EPL auront une forte concurrence

Alors que la Premier League s’apprête à négocier un nouvel accord télévisuel, qu’elle espère être aussi lucratif que l’actuel, cette histoire s’annonce passionnante. Pour joindre les deux bouts, certains fans auraient résilié leurs abonnements Amazon Prime et TNT Sports.

Pendant ce temps, le plus grand partenaire TV de la ligue, Sky Sports, a subi une série de coupes budgétaires. Apple aurait envisagé une offre pour les droits UK PL en mars, mais les intentions de la société restent inconnues.

Cependant, DAZN sera certainement en compétition pour les droits de la Premier League cette fois-ci. Un représentant a assuré qu’ils participeraient au processus d’appel d’offres, indique le rapport.

Plus de 250 matchs seront diffusés à partir de 2025

Avec une valorisation actuelle de 4,23 milliards de dollars, la compétition Premier est de loin la compétition de football la plus lucrative au monde. Sky, TNT Sports (anciennement BT), Amazon Prime et la BBC pour Match of the Day contribuent chacun 2 milliards de dollars par an, tandis que tous les diffuseurs internationaux contribuent 2 milliards de dollars supplémentaires par an.

Les entreprises intéressées seront invitées ce mois-ci à soumettre des offres pour des mandats de quatre ans allant de 2025 à 2029 dans un document d’appel d’offres destiné aux radiodiffuseurs nationaux. Historiquement, les contrats de diffusion étaient de trois ans.

Actuellement, la proposition ne propose que 200 matchs en direct chaque saison, mais ce nombre passera à au moins 250 et peut-être 270.

Photo : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto