Daze, une application de messagerie créative basée sur l’IA pour la génération Z, explose avant son lancement

Sur TikTok, la vidéo la plus populaire de Daze a été vu 8 millions de fois. À travers Tik Tok et Instagramla startup à l’origine d’une nouvelle application de messagerie destinée à la génération Z a enregistré environ 48 millions de vues combinées. Avant le lancement, la liste d’attente de l’application regorge déjà d’environ 156 000 inscriptions.

La demande pour cette alternative de nouvelle génération à iMessage et WhatsApp n’est pas stimulée par un influenceur bavard ou une publicité payante, mais simplement par des vidéos de démonstration de produits de l’application en action, qui ont impressionné un public plus jeune.

Fondée par un entrepreneur en série basé à New York Willem SimonsDaze propose une application de messagerie freestyle qui s’inspire des réseaux sociaux. Semblable à la création d’une histoire Instagram en utilisant une variété de polices, de styles, de graphiques et bien plus encore, les discussions des utilisateurs ne se limitent plus aux bulles bleues et vertes. Au lieu de cela, des messages multicolores peuvent flotter sur l’écran, complétés par des photos, des graphiques, des autocollants, des GIF, des dessins, des arrière-plans décorés, etc.

De plus, l’application exploite actuellement l’IA pour alimenter certains de ses outils de création ; il prévoit d’intégrer davantage de technologies basées sur l’IA à l’avenir.

« Notre objectif avec Daze a été de créer une messagerie complète qui soit compétitive avec iMessage, WhatsApp, etc., tout en disposant d’une suite de fonctionnalités vraiment amusantes et créatives », a déclaré Simons à TechCrunch. « Vous pouvez rapidement saisir un message et appuyer sur Envoyer, ou faire glisser le message n’importe où dans le chat. Il est facile à utiliser et utilitaire, mais aussi très libre et sans contrainte.

Ce n’est pas la première fois que Simons expérimente cette idée. Pendant plusieurs années, jusqu’en 2022, il a travaillé sur une application avec une ambiance similaire appelée Muze. Comme Daze, Muze a repensé la messagerie mobile comme un canevas de forme libre pour la créativité avec un ensemble d’outils similaires. Mais alors que Muze a été fondée conjointement par Simons avec Douglas Witte et Grant Davis avec Fenner Stevens comme PDG, Daze est uniquement le projet de Simons.

La nouvelle application, qui constitue un pivot depuis les débuts de Daze en tant que calendrier sociala été entièrement construit en React Native pour garantir qu’il puisse être lancé simultanément sur iOS et Android. Actuellement, le lancement de Daze est prévu pour le 4 novembre. Avant cela, l’application a fait l’objet de premiers tests avec environ 1 400 utilisateurs bêta sur invitation uniquement.

Bien que les mesures bêta doivent encore être testées dans le monde réel, un chiffre prometteur partagé par une source proche des tests de l’entreprise indique que la rétention de 60 jours de Daze pour les personnes ayant envoyé un message sur l’application est supérieure à 50 %.

Sans surprise, ce messager de forme libre est plus jeune, la plupart des testeurs appartenant à la tranche démographique de 13 à 22 ans, note Simons.

L’équipe de la startup, composée de sept employés à temps plein et d’un à temps partiel, est en grande partie basée à New York, avec seulement quelques personnes travaillant à distance.

Avant le lancement, Daze a levé 5,7 millions de dollars auprès de a16z, Kindred Ventures, Alpaca Ventures, Uncommon Projects, Betaworks, Maveron, 35 Ventures, New Wave, Antoine Martin et d’autres.