Dayvion Johnson, tireur à chaud, Yorkville bat Plainfield North lors du premier match du SPC, reste parfait en saison – Shaw Local

YORKVILLE – Dayvion Johnson est entré dans un environnement différent lorsqu’il a été transféré à Yorkville de Yorkville Christian pour cette année scolaire.

Mais à quoi s’attendait-il, côté basket ?

« Une équipe très compétitive. Ils sont très compétitifs », a déclaré Johnson, un garde junior de 6 pieds. « Ils n’avaient tout simplement pas les pièces dont ils avaient besoin jusqu’à présent. Nous avons toutes les pièces. Nous devons juste continuer à travailler.

Johnson est en effet la pièce de puzzle parfaite pour cette équipe particulière des Foxes. Avec sa frappe douce et sa libération rapide, il est un complément idéal pour soulager la pression des postes de Yorkville LeBaron Lee et Jason Jakstys.

Jusqu’ici tout va bien. Johnson a frappé six points à 3 points et a marqué un sommet de 20 points, et Lee et Jakstys ont également marqué à deux chiffres alors que Yorkville n’a jamais traîné et est resté invaincu avec la victoire 66-51 de mardi sur Plainfield North lors du match d’ouverture de la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Lee a marqué 14 points et attrapé 10 rebonds et Jakstys a récolté 10 points et neuf rebonds pour Yorkville (4-0, 1-0), qui n’a jamais regardé en arrière après avoir pris une avance de 7-0.

Yorkville, après une saison de 9-21, est presque à mi-chemin du total de victoires de l’an dernier. Avoir Johnson, un garde de réserve pour le champion d’État de classe 1A Yorkville Christian la saison dernière, mais qui est allé au collège à Yorkville Middle School, a aidé.

« Je me sens vraiment confiant, excité. Nous avons six nouveaux transferts [from Yorkville Christian], ça se passe très bien », a déclaré Lee. “J’aime la chimie en ce moment. Ça se construit petit à petit. Nous avons un peu de travail à faire mais ce soir était un bon test pour voir où nous en sommes.

Plainfield North à Yorkville Boys Basketball Gerald Floyd de Plainfield North vise un tir contre le défenseur de Yorkville LaBaron Lee (à gauche) lors d’un match universitaire masculin à Yorkville High School le mardi 29 novembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Le garde junior Michael Dunn a marqué ses neuf points au premier quart pour permettre à Yorkville de prendre un départ de 17-9. Yorkville a également marqué les sept premiers points de la seconde mi-temps, pour porter une avance de 29-21 à la mi-temps à 36-21.

Johnson, qui a frappé quatre trois lors de la victoire de Yorkville sur Burlington Central samedi, a gardé la main chaude mardi. Il a frappé trois de ses six trois au troisième quart, le troisième à la fin du temps imparti pour envoyer Yorkville au quatrième quart avec une avance de 46-32.

L’entraîneur de Yorkville, John Holakovsky, n’est pas du tout surpris de le voir de la part de Johnson, qui a réussi six de ses huit tentatives à 3 points et a également assumé les fonctions de meneur lorsque Dunn était absent.

“Nous avons travaillé sur le tir tous les jours et il a été assez cohérent avec ses chiffres, que ce soit nos trois exercices, l’exercice Bradley Beal, quel que soit l’exercice que nous faisons, il est en tête de liste”, a déclaré Holakovsky. “Une autre chose à propos de Dayvion est qu’il travaille extrêmement dur. Il arrive tôt, il reste tard. Il veut être vraiment bon au tir et dans tout ce qu’il fait.

Ne dites pas à Johnson, ou à Lee d’ailleurs, que Johnson n’est qu’un tireur. Lee connaît bien son jeu depuis qu’ils sont allés à l’école ensemble à Yorkville Middle School et est heureux d’être réunis.

“Il apporte à coup sûr l’élément de tir, mais il fait aussi de bonnes passes”, a déclaré Lee. « Il vous trouve. C’est un grand plat. Il est capable de faciliter et d’ouvrir les choses pour nous, les grands. Je l’aime.”

Plainfield North à Yorkville Boys Basketball LaBaron Lee (35 ans) de Yorkville se dirige vers le panier contre le défenseur de Plainfield North Shaibu Mohammed (24 ans) lors d’un match universitaire de garçons à Yorkville High School le mardi 29 novembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Evan Czarnik a marqué 17 points et frappé cinq des huit tirs à 3 points de Plainfield North et Jeffrey Fleming a ajouté 12 points pour les Tigers (3-2, 0-1). Plainfield North n’a eu aucune attaque autre que quatre tirs à 3 points jusqu’au panier de Fleming au milieu du deuxième quart.

«Nous n’avons jamais eu de rythme offensif. C’est l’histoire », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Robert Krahulik. « Nous n’avons pas attaqué la jante, nous ne les avons pas forcés à utiliser leur corps. Nous comptions trop sur l’extérieur.

Ce n’est pas le match des Tigers, bien que Krahulik ait admis que la présence des Jakstys de 6 pieds 10 pouces et de Lee 6-5 aurait pu avoir quelque chose à voir avec cela. Czarnik, plus tireur, est le seul partant de Plainfield North à plus de 6 pieds 3 pouces.

«Nous voulons entrer, nous voulons attaquer le dribble. Ce soir, nous n’avons pas attaqué le dribble », a déclaré Krahulik. “Je ne sais pas si leur taille nous a touchés.”