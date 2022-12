Dayton Bluffs à Ottawa accueillera la première journée de randonnée le 1er janvier – Shaw Local

Une première journée de randonnée est prévue dimanche à Dayton Bluffs Preserve, 2997 Route 71, Ottawa.

La randonnée gratuite est organisée par Friends of the Dayton Bluffs. Les randonneurs verront les résultats des efforts de restauration en cours des bois et des prairies.

La randonnée commence à partir du parking de Dayton Bluffs à 8 heures du matin et dure environ deux heures. Il est conseillé aux randonneurs de porter des couches en raison des conditions météorologiques imprévisibles, y compris des gants, des chapeaux et des bottes adaptés au trekking sur un terrain accidenté. Profitez d’un feu de joie et sirotez un chocolat chaud (pendant que ça dure) après la randonnée.

Pour plus d’informations, appelez le 815-434-0425