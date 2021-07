Daytime Emmys 2021 : Lupita Nyong’o, Mark Hamill à l’honneur, voici la liste complète des gagnants | Nouvelles des gens

New Delhi : Alors que l’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision remettait ses Daytime Emmy Awards, les acteurs Lupita Nyong’o et Mark Hamill figuraient parmi les lauréats dans les catégories Enfants et Animation.

Selon Variety, Nyong’o a remporté le prix dans la catégorie Performance limitée exceptionnelle dans un programme pour enfants, avec à son tour le rôle de « La conteuse » dans « Bookmarks: Celebrating Black Voices » de Netflix.

Pendant ce temps, Hamill a dominé la catégorie d’interprète exceptionnel dans un programme d’animation préscolaire. Il a été reconnu pour sa performance en tant que Vuli dans la série Disney Channel ‘Elena of Avalor’.

La télédiffusion des Emmys de ce samedi était animée par la chanteuse, chanteuse, auteur-compositeur, réalisatrice et actrice nominée aux Daytime Emmy Awards Raven-Symone, ancienne nominée aux Daytime Emmy. L’acteur de « Raven’s Home » a été rejoint par la présentatrice invitée et star d’Odd Squad, Millie Davis.

Elle a posé des questions aux gagnants après leur discours d’acceptation, allant de l’inspiration des acteurs pour leurs rôles aux différences de prise de décision basées sur le travail avec des enfants plutôt qu’avec des adultes. Voici la liste complète des gagnants.

Série d’animation pour enfants exceptionnelle

Hilda (Netflix)

Série d’animation exceptionnelle pour enfants d’âge préscolaire

Paddington (Nickelodeon)

Série éducative et informative exceptionnelle

PBS Kids Talk About (PBS)

Programme de visionnage exceptionnel pour le préscolaire, les enfants ou la famille

Le pouvoir de nous : un spécial Sesame Street (HBO Max)

Programme abrégé exceptionnel pour les enfants

Girls Voices Now (Ici TV)

Programme d’animation de jour en classe spéciale exceptionnelle

Nous y sommes : Notes pour vivre sur la planète Terre (Apple TV+)

Jeune interprète dans un programme pour enfants

Sophie Grace, Le Club des Baby-Sitters (Netflix)

Performance principale dans un programme pour enfants

Jace Chapman, Les pouvoirs de guérison du mec (Netflix)

Performance limitée dans un programme pour enfants

Lupita Nyongo, Signets : Célébrer les voix noires (Netflix)

Interprète dans un programme d’animation de jour

Parker Simmons (comme Mao Mao, King Snugglemagne, Slim Pigguns and Guard), Mao Mao: Heroes of Pure Heart (Cartoon Network)

Interprète dans un programme d’animation préscolaire

Mark Hamill (comme Vuli), Elena d’Avalor (Disney Channel)

Équipe de rédaction pour un programme d’animation de jour

Phineas et Ferb le film : Candace contre l’univers (Disney+)

Équipe de rédaction pour un programme de visionnement préscolaire, pour enfants ou en famille

Le pouvoir de nous : un spécial Sesame Street (HBO Max)

Équipe de rédaction pour un programme d’animation préscolaire

Paddington (Nickelodeon)

Équipe de direction pour un programme de visionnement préscolaire, pour enfants ou en famille

Rue Sésame (HBO)

Équipe de direction pour un programme d’animation de jour

Baba Yoga

Équipe de direction pour un programme d’animation préscolaire

Va! Va! Cory Carson (Netflix)

Réalisation de voix pour une série d’animation de jour

Animaniacs (Hulu)

Casting pour un programme d’animation de jour

Elena d’Avalor (Disney Channel)

Casting pour un programme pour enfants en direct

Les pouvoirs de guérison de Dude (Netflix)

Mixage sonore et édition sonore pour un programme d’animation de jour

Star Wars : La guerre des clones (Disney+)

Mixage sonore et montage sonore pour un programme d’animation préscolaire

Dragon Rescue Riders (Netflix)

Direction musicale et composition pour un programme préscolaire, pour enfants ou animé

Tom et Jerry (Boomerang)

Chanson originale pour un programme préscolaire, pour enfants ou animé

« Ville des suffragettes », Animaniacs (Hulu)

Réalisation individuelle en animation — Conception d’arrière-plan

Mike Dutton (décorateur), Go! Va! Cory Carson (Netflix)

Réalisation Individuelle en Animation – Character Design

Kal Athannassov (directeur artistique), Baba Yaga

Réalisation individuelle en animation – Animation de personnages

Anne Moth (animatrice 3D), Here We Are : Notes for Living on Planet Earth (Apple TV+)

Réalisation Individuelle en Animation – Conception de Production

Chris Sasaki (décorateur), Go! Va! Cory Carson (Netflix)

Réalisation individuelle en animation – Storyboard (TIE)

Karl Hadrika (scénariste), Animaniacs (Hulu)

Zesung Kang (Animateur 2D), Jurassic World : Camp Crétacé (Netflix)

Montage pour un programme d’animation de jour (TIE)

Animaniacs (Hulu)

Hilda (Netflix)

Montage pour un programme d’animation préscolaire

Eau plate (Apple TV+)

Titre principal d’un programme d’animation de jour

Tales of Arcadia: Wizards (Netflix)

Selon Variety, le premier lot des Daytime Emmy Awards 2021 a été décerné dans 41 catégories, le 25 juin. Le deuxième lot étant terminé, une remise de prix supplémentaire axée sur la programmation de style de vie sera présentée dimanche.