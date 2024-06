Daytime Emmy Awards 2024 : la liste complète des gagnants

La 51e édition Prix ​​​​Emmy de jour a honoré le meilleur de la télévision de jour, notamment des talk-shows, des feuilletons, des programmes de voyage et culinaires et bien plus encore. Et ce fut aussi une soirée historique.

Dick Van Dyke est entré dans l’histoire après être devenu, à 98 ans, l’acteur le plus âgé à remporter un Daytime Emmy Award. Il a marqué dans la catégorie Guest Performance in a Daytime Drama Series pour son rôle de Mystery Man/Timothy Robicheaux dans Jours de nos vies.

« Suis-je vraiment le plus vieux ? Je ne savais pas que j’étais le plus vieux », Van Dyke dit en exclusivité à ET avant les festivités de la nuit. « Je vais le dire. Je pense que je suis vraiment le dernier de ma génération. J’ai 98 ans. J’ai presque toutes mes billes. Je ne me souviens plus de ce que j’ai mangé au petit-déjeuner. »

La nuit appartenait aussi à Hôpital généralqui a remporté le plus de récompenses avec quatre Daytime Emmys pour la meilleure réalisation, la meilleure écriture, la meilleure performance de soutien et la meilleure série dramatique.

La cérémonie – qui s’est tenue à l’hôtel Westin Bonaventure de Los Angeles le 7 juin – a été organisée par le propre propriétaire d’ET. Kévin Frazier et Nischelle Turner, marquant le troisième année consécutive que les co-animateurs ont dirigé la cérémonie étoilée.

Un gagnant du Daytime Emmy 2023Entertainment Tonight est également entré dans l’histoire après avoir ramené à la maison le tout premier Emmy, personnalité de jour exceptionnelle. ET a également gagné dans la catégorie Série d’actualités de divertissement exceptionnelle pour la cinquième année consécutive et neuvième au classement général.

La deuxième soirée comprenait les Daytime Emmy Creative Arts & Lifestyle Awards qui ont eu lieu samedi.

Entertainment Tonight accueille Nischelle Turner et Kevin Frazier et le correspondant Denny Directo aux Daytime Emmy Awards. – Getty

Consultez la liste complète des gagnants ci-dessous :

SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR

La Baie

Amour, Gloire et Beauté

Jours de nos vies

Hôpital général — **GAGNANT

Voisins

Les jeunes et les agités

SÉRIE DE DÉCLARATIONS DE JOUR

Le spectacle de Jennifer Hudson

Le spectacle de Kelly Clarkson — **GAGNANT

Salle Tamron

Renverser les tables avec Robin Roberts

La vue

SÉRIE D’ACTUALITÉS DE DIVERTISSEMENT

Accéder à Hollywood

Divertissement ce soir — **GAGNANT

Supplémentaire

SÉRIE CULINAIRE

Soyez mon invité avec Ina Garten — **GAGNANT

Dîner de famille

Selena + Chef : la maison pour les vacances

La cuisine maison de Valérie

Qu’est-ce que je mange ? Avec Zooey Deschanel

PERFORMANCE PRINCIPALE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR : ACTRICE

Tamara Braun dans le rôle d’Ava Vitali – Jours de nos vies

Finola Hughes dans le rôle d’Anna Devane – Hôpital général

Katherine Kelly Lang dans le rôle de Brooke Logan – Amour, Gloire et Beauté

Annika Noelle dans le rôle de Hope Logan – Amour, Gloire et Beauté

Michelle Stafford dans le rôle de Phyllis Summers – Les jeunes et les agités — **GAGNANT

Cynthia Watros dans le rôle de Nina Reeves – Hôpital général

PERFORMANCE PRINCIPALE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR : ACTEUR

Eric Braeden dans le rôle de Victor Newman – Les jeunes et les agités

Scott Clifton dans le rôle de Liam Spencer – Amour, Gloire et Beauté

Thorsten Kaye dans le rôle de Ridge Forrester – Amour, Gloire et Beauté — **GAGNANT

Eric Martsolf dans le rôle de Brady Black – Jours de nos vies

John McCook dans le rôle d’Eric Forrester – Amour, Gloire et Beauté

PERFORMANCE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR : ACTRICE

Jennifer Gareis dans le rôle de Donna Logan – Amour, Gloire et Beauté

Linsey Godfrey dans le rôle de Sarah Horton – Jours de nos vies

Courtney Hope dans le rôle de Sally Spectra – Les jeunes et les agités — **GAGNANT

Allison Lanier dans le rôle de Summer Newman Abbott – Les jeunes et les agités

Emily O’Brien dans le rôle de Gwen Rizczech – Jours de nos vies

PERFORMANCE DE SOUTIEN DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR : ACTEUR

Robert Gossett dans le rôle de Marshall Ashford – Hôpital général — **GAGNANT

Bryton James dans le rôle de Devon Winters – Les jeunes et les agités

Wally Kurth dans le rôle de Justin Kiriakis – Jours de nos vies

A Martinez en tant que Nardo Ramos – La Baie

Mike Manning dans le rôle de Caleb McKinnon – La Baie

PERFORMANCE D’INVITÉS DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR

Linden Ashby dans le rôle de Cameron Kirsten – Les jeunes et les agités

Ashley Jones dans le rôle du Dr Bridget Forrester – Amour, Gloire et Beauté

Alley Mills dans le rôle de Heather Webber – Hôpital général

Guy Pearce dans le rôle de Mike Young – Voisins

Dick Van Dyke dans le rôle de l’homme mystérieux/Timothy Robicheaux – Jours de nos vies — **GAGNANT

ANIMATEUR DE LA SÉRIE DE DÉCLARATION DE JOUR

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farah Griffin, Sara Haines, Sunny Hostin, Ana Navarro – La vue

Kelly Clarkson- Le spectacle de Kelly Clarkson

Mark Consuelos, Kelly Ripa – Vivez avec Kelly et Mark — **GAGNANT

Akbar Gbajabiamila, Amanda Kloots, Natalie Morales, Jerry O’Connell, Sheryl Underwood – Le discours

Salle Tamron – Salle Tamron

PERSONNALITÉ DE JOUR – QUOTIDIEN

Franck Caprio – Pris dans la Providence

Kevin Frazier, Nischelle Turner, Matt Cohen, Cassie DiLaura, Denny Directo, Will Marfuggi, Rachel Smith – Divertissement ce soir — **GAGNANT

Deborah Norville, Steven Fabian, Lisa Guerrero, Ann Mercogliano, Jim Moret, Les Trent – Édition intérieure

Robert Hernández, Star Jones – Tribunal du divorce

Juge Judy Sheindlin, Whitney Kumar, Kevin Rasco, Sarah Rose – Judy Justice

ÉQUIPE D’ÉCRITURE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR

La Baie

Amour, Gloire et Beauté

Jours de nos vies

Hôpital général — **GAGNANT

Les jeunes et les agités

ÉQUIPE DE RÉALISATION POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE DE JOUR

La Baie

Amour, Gloire et Beauté

Jours de nos vies

Hôpital général — **GAGNANT

Les jeunes et les agités

DEUXIÈME NUIT – Daytime Emmy Creative Arts & Lifestyle Awards

PROGRAMME JURIDIQUE/SALLE D’AUDIENCE

Banc chaud

Judy Justice

Justice pour le peuple avec le juge Milian

Le tribunal populaire

Nous, le peuple, avec la juge Lauren Lake

PROGRAMME VOYAGE, AVENTURE ET NATURE

Animaux de près avec Bertie Gregory

Birder extraordinaire avec Christian Cooper

Le road trip entièrement américain de Guy

Mutuelle du Royaume Sauvage d’Omaha protégeant la nature

Rue Somm

PROGRAMME INSTRUCTIONNEL/COMMENT FAIRE

Réparateur de Fabuleux

Réparateur supérieur : l’hôtel

Pirater ma maison

Jardins de Marthe

Réadaptation de la ville venteuse

PROGRAMME STYLE DE VIE

Les voitures de rêve de Downey

Georges à la rescousse

Fleur en croissance

Cultivé sur place

Live to 100 : les secrets des zones bleues

PROGRAMME ARTS ET CULTURE POPULAIRE

Des bébés d’un milliard de dollars : la véritable histoire des enfants du chou

Roi des objets de collection : la touche Goldin

Hors scénario avec le Hollywood Reporter

Oprah et le voyage « La couleur pourpre »

Variety Studio : Acteurs sur Acteurs

Travailler au théâtre

PROGRAMME ÉDUCATIF ET INFORMATIF

Reines africaines : Njinga

Les Harlem Globetrotters jouent en avant

L’Irlande faite avec amour

Nivellement de Lincoln

Ce qui s’est réellement passé : America’s Wild

SPÉCIAL JOUR

Quête culturelle : Ukraine

Défilé magique du jour de Noël dans les parcs Disney

97e défilé de Thanksgiving de Macy

Recette du changement : célébrer les hommes noirs

Inattendu

PROGRAMME COURT

Catalyseur

Les papas

Atelier Hollywood : Rob Pickens

Comment Una Pizza Napoletana est devenue la pizza n°1 au monde

Temple du cinéma : 100 ans du théâtre égyptien

HÔTE CULINAIRE

Lidia Bastianich – 25 ans chez Lidia : un jubilé culinaire

Valérie Bertinelli – La cuisine maison de Valérie

Eduardo García – Cuisine Big Sky avec Eduardo Garcia

Éméril Lagasse – Émeril cuisiniers

Sophie Roe – Espace de comptoir

Copain Valastro – Légendes de la Fourche

PERSONNALITÉ DE JOUR – NON QUOTIDIENNE

Samantha Brun – Les endroits à aimer de Samantha Brown

Derrick Campana- Le magicien des pattes

Christian Cooper – Birder extraordinaire avec Christian Cooper

Zoë François, Andrew Zimmern – Fête de Noël avec Andrew et Zoë

Jet Tila Prêt Jet Cook

ÉQUIPE DE RÉDACTION POUR UN PROGRAMME DE NON-FICTION DE JOUR

Reines africaines : Njinga

Mutuelle du Royaume Sauvage d’Omaha protégeant la nature

Reconnecter les racines

Super-animaux

Équipe Rubicon

ÉQUIPE DE RÉALISATION POUR UN PROGRAMME DE NON-FICTION DE JOUR À CAMÉRA UNIQUE

Reines africaines : Njinga

Des bébés d’un milliard de dollars : la véritable histoire des enfants du chou

Live to 100 : les secrets des zones bleues

Mutuelle du Royaume Sauvage d’Omaha protégeant la nature

À la recherche de la nourriture de l’âme

VraiSud

ÉQUIPE DE RÉALISATION D’UN PROGRAMME DE JOURNÉE-FICTION MULTI-CAMÉRA

Défilé magique du jour de Noël dans les parcs Disney

Le spectacle Drew Barrymore

Le spectacle de Kelly Clarkson

Renverser les tables avec Robin Roberts

La vue

DIRECTION MUSICALE ET COMPOSITION EXCEPTIONNELLES

Reines africaines : Njinga

Live to 100 : les secrets des zones bleues

Mutuelle du Royaume Sauvage d’Omaha protégeant la nature

Mystères de la foi

Temple du cinéma : 100 ans du théâtre égyptien

CHANSON ORIGINALE

« Briller » – Hôpital général

« Vérité inattendue » – Inattendu

« Nous sommes à la maison » – Reconnecter les racines

ORIENTATION DE L’ÉCLAIRAGE

Hôpital général

Le spectacle de Jennifer Hudson

Le spectacle de Kelly Clarkson

La vue

DIRECTION TECHNIQUE, CAMÉRA, VIDÉO

Amour, Gloire et Beauté

Jours de nos vies

Défilé magique du jour de Noël dans les parcs Disney

Le spectacle de Kelly Clarkson

CINÉMATOGRAPHIE

Reines africaines : Njinga

Animaux de près avec Bertie Gregory

Live to 100 : les secrets des zones bleues

Vivre pour les morts

Oracles de Dieu : l’histoire de l’Ancien Testament

ÉDITION DE CAMÉRA UNIQUE

Reines africaines : Njinga

Conduisez avec Swizz Beatz

Live to 100 : les secrets des zones bleues

Oprah et le voyage de la couleur pourpre

À la recherche de la nourriture de l’âme

ÉDITION DE PLUSIEURS CAMÉRAS

Ingrédients familiaux

Le spectacle de Kelly Clarkson

Équipe Rubicon

VraiSud

Le magicien des pattes

MIXAGE SONORE ET ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELS

Le spectacle de Jennifer Hudson

Le spectacle de Kelly Clarkson

Le discours

Salle Tamron

MIXAGE SON ET MONTAGE SON

Reines africaines : Njinga

Les voitures de rêve de Downey

Conduisez avec Swizz Beatz

Live to 100 : les secrets des zones bleues

Temple du cinéma : 100 ans du théâtre égyptien

TITRE PRINCIPAL ET CONCEPTION GRAPHIQUE

Reines africaines : Njinga

Maîtres automobiles : de la rouille à la richesse

À la recherche de la nourriture de l’âme

Super-animaux

Moteurs Tex Mex

FONDERIE

Reines africaines : Njinga

Jours de nos vies

Hôpital général

Démarrer

Les jeunes et les agités

DIRECTION ARTISTIQUE/DÉCORATION SCÉNIQUE/CONCEPTION SCÉNIQUE

Reines africaines : Njinga

Le spectacle Drew Barrymore

Hôpital général

Le spectacle de Kelly Clarkson

La vue

Les jeunes et les agités

CONCEPTION/STYLE DE COSTUMES

Reines africaines : Njinga

Amour, Gloire et Beauté

Le spectacle de Jennifer Hudson

Sherri

COIFFURE ET MAQUILLAGE

Reines africaines : Njinga

Le spectacle Drew Barrymore

Sherri

La vue

Les jeunes et les agités

La 51e édition des Daytime Emmy Awards sera diffusée le vendredi 7 juin à 20 h HE/17 h HP sur CBS et Paramount+.

