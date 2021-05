Daytime Emmy Awards 2021: qui sont les nominés?

Les nominations aux Daytime Emmy Awards 2021 ont été dévoilées.

Le spectacle des Daytime Emmy Awards 2021 aura lieu le 25 juin.

Quels sont les Daytime Emmy Awards?

Les Daytime Emmys sont une distinction décernée par la National Academy of Television Arts and Sciences, basée à New York.

Le prix reconnaît l’excellence de la programmation télévisuelle américaine de jour.

La première cérémonie a eu lieu en 1974.

Quand a lieu le Daytime Emmy Awards Show 2021?

L’émission du 48e Daytime Emmy Award sera présentée en première sur CBS le vendredi 25 juin 2021 à 20h.

Un hôte pour l’événement n’a pas encore été annoncé.

L’émission sera également disponible en streaming sur Paramount +.

Qui sont les nominés?

Le mardi 25 mai, la National Academy of Television Arts & Sciences a annoncé les nominés pour les prix. Voici quelques-unes des récompenses les plus attendues de la soirée.

Performance exceptionnelle d’une actrice principale dans une série dramatique

Melissa Claire Egan comme Chelsea Lawson – Les jeunes et les agités

Genie Francis comme Laura Collins- Hôpital général

Nancy Lee Grahn comme Alexis Davis – General Hospital

Finola Hughes comme Anna Devane / Alex Marick – General Hospital

Jacqueline MacInnes Wood comme Steffy Forrester – The Bold and the Beautiful

Performance exceptionnelle d’un acteur principal dans une série dramatique

Maurice Benard comme Sonny Corinthos – General Hospital (ABC)

Steve Burton comme Jason Morgan – General Hospital (ABC)

Thorsten Kaye comme Ridge Forrester – The Bold and the Beautiful (CBS)

Wally Kurth comme Justin Kiriakis- Jours de nos vies (NBC)

Dominic Zamprogna comme Dante Falconeri- Hôpital général (ABC)

Performance exceptionnelle d’une actrice de soutien dans une série dramatique

Marla Adams comme Dina Mergeron – The Young and the Restless (CBS)

Tamara Braun comme Ava Vitali- Days of Our Lives (NBC)

Carolyn Hennesy comme Diane Miller – General Hospital (ABC)

Briana Henry comme Jordan Ashford- General Hospital (ABC)

Courtney Hope dans le rôle de Sally Spectra – The Bold and the Beautiful (CBS)

Performance exceptionnelle d’un acteur de soutien dans une série dramatique

Darin Brooks comme Wyatt Spencer – The Bold and the Beautiful (CBS)

Max Gail comme Mike Corbin – General Hospital (ABC)

Bryton James comme Devon Hamilton – The Young and the Restless (CBS)

Jeff Kober comme Cyrus Renault – General Hospital (ABC)

James Patrick Stuart comme Valentin Cassadine- General Hospital (ABC)

Animateur exceptionnel de talk-show de divertissement

Série dramatique exceptionnelle

L’audacieux et le beau (CBS)

Jours de nos vies (NBC)

Hôpital général (ABC)

Les jeunes et les agités (CBS)

Spectacle de jeu exceptionnel

Querelle de famille (SYNDICÉE)

Péril! (SYNDIQUÉ)

Faisons un accord (CBS)

Le prix est juste (CBS)

Roue de la fortune (SYNDICÉE)

OSpectacle matinal exceptionnel

CBS dimanche matin (CBS)

Good Morning America (ABC)

Dimanche AUJOURD’HUI avec Willie Geist (NBC)

Spectacle d’aujourd’hui (NBC)

Hôte exceptionnel du jeu télévisé

Événement spécial de jour exceptionnel

94e édition Parade de Thanksgiving de Macy (NBC)

Prix ​​de l’Esprit indépendant du cinéma 2020 (IFC)

David Blaine Ascension (YouTube Originals)

Jeopardy!: Le plus grand de tous les temps (SYNDICATED)

Space Launch Live: L’Amérique revient dans l’espace (Discovery and Science Channel)

Talk-show informatif exceptionnel

La 3ème heure AUJOURD’HUI (NBC)

GMA3: ce que vous devez savoir (ABC)

Discussion sur la table rouge (Facebook Watch)

Red Table Talk: Les Estefans (Facebook Watch)

Salle Tamron (SYNDIQUÉ)

Jeune interprète exceptionnel dans une série dramatique

Tahj Bellow comme TJ Ashford – General Hospital (ABC)

Victoria Konefal comme Ciara Brady – Days of Our Lives (NBC)

Alyvia Alyn Lind comme Faith Newman – The Young and the Restless (CBS)

Katelyn MacMullen comme Willow Tait – General Hospital (ABC)

Sydney Mikayla comme Trina Robinson – General Hospital (ABC)

Artiste invité exceptionnel dans une série dramatique

Kim Delaney comme Jackie Templeton – General Hospital (ABC)

George DelHoyo comme Orpheus – Days of Our Lives (NBC)

Briana Lane comme Brooklynn Ashton – General Hospital (ABC)

Cady McClain comme Jennifer Horton-Devereaux- Days of Our Lives (NBC)

Victoria Platt en tant que Dr Amanda Raynor- Days of Our Lives (NBC)

Hôte culinaire exceptionnel

Valérie Bertinelli– Cuisine à domicile de Valérie (Food Network)

Giada De Laurentiis– Giada at Home 2.0 (Réseau alimentaire)

Edward Delling-Williams – Paris Bistro Cooking avec Edward Delling-Williams (Recipe TV)

Ina Garten– Barefoot Contessa: Cuisinez comme un pro (Food Network)

Sophia Roe – Counter Space (Vice TV)

Michael Symon – Les dîners de Symon en train de cuisiner (Food Network)

Équipe de rédaction exceptionnelle pour une série dramatique

L’audacieux et le beau (CBS)

Hôpital général (ABC)

Les jeunes et les agités (CBS)





Drew Barrymore et Sean Evans sont tous deux nominés pour la première fois dans leur catégorie.

Tous les nominés dans la catégorie Actrice de renom ont déjà été nominés plusieurs fois.

La seule encore à gagner est Melissa Claire Egan de Les jeunes et les agités.