Days of Wins and Roses : couvrir le cosmos de Pelé

À cette époque pré-internet, des dizaines de journaux, de stations de télévision et de radio, de magazines et d’agences de presse ont envoyé des journalistes voir Pelé et le Cosmos, remplissant les loges de presse et les vestiaires avec un mélange dynamique d’espagnol, de portugais, d’italien, d’allemand, Variétés grecques, turques, françaises et assorties d’anglais.

La scène des vestiaires était nouvelle pour Pelé. Avant de rejoindre le Cosmos, il avait répondu aux questions des journalistes lors de conférences de presse d’après-match ou d’interviews programmées. Le reste du monde du football n’a pas – et n’a toujours pas – suivi la coutume américaine d’admettre les journalistes dans les vestiaires immédiatement après les matchs pour obtenir les réactions des joueurs.

Mais vendre du football en Amérique nécessitait des aménagements, et Pelé – le champion du sport – a tout pris à bras le corps. Serein comme toujours, il s’asseyait dans son vestiaire, une lourde serviette blanche autour de sa taille, ses pieds noueux et battus coincés dans des chaussures de douche, répondant dans un anglais génial mais cassé.

Pelé a toujours lutté avec l’anglais. Il a essayé, mais ce n’est pas venu facilement. Rapidement, il a appris à saluer les personnes qu’il reconnaissait comme “mon ami”, parfois parce qu’il avait oublié le nom, parfois juste pour exprimer sa gentillesse.

Lorsqu’il avait des sentiments plus durs à exprimer, son anglais limité l’aidait souvent. Pour critiquer la tactique, la composition ou d’autres décisions d’entraînement de l’équipe, il pouvait s’adresser à son ami et interprète de longue date Julio Mazzei, connu sous le nom de professeur Mazzei, qui parlait couramment l’anglais et relayait la plainte. (Le Cosmos a finalement fait de Mazzei l’entraîneur-chef de l’équipe.) Et sur le terrain d’entraînement, Pelé criait : « Regarde ! Regarder!” pour pointer une passe mal placée, ou « Au boulot ! Travail!” quand il sentait que ses coéquipiers ne faisaient pas assez d’efforts.