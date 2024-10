Days of our Lives Stephen Nichols s’exprime sur la « perte accablante » de Drake Hogestyn

La nouvelle déchirante que Les jours de nos vies La star Drake Hogestyn est décédée ce week-end, provoquant une vague de condoléances et de souvenirs de la part des coéquipiers et des fans du défunt acteur. Aujourd’hui, l’un de ses plus grands partenaires de scène, Stephen Nichols, qui était la moitié du duo Black Patch, se souvient et rend hommage à Hogestyn.

Perte écrasante

Nichols (Steve) a partagé une belle vidéo de lui et Hogestyn dans les coulisses de DAYS. Il a également écrit une déclaration sincère à propos de son ami et co-star. « Mon cher ami, Drake Hogestyn est décédé. Cette perte est écrasante.

« Drake était un homme au cœur immense », a poursuivi Nichols. « Il était gentil, respectueux et honnête. Je ne l’ai jamais entendu dire un mot négatif à propos de qui que ce soit. Il figurait sur une très courte liste de personnes exceptionnelles que j’ai connues au cours de ma vie. Il était un mentor sans le savoir. J’ai tellement appris de Drake par son exemple. Humilité, persévérance, pardon. Nous avons longuement discuté dans sa loge après avoir travaillé sur nos scènes. Il a parlé avec tant d’amour de sa belle famille qu’il chérissait par-dessus tout. Drake me racontait son histoire, jouer au baseball, venir à Hollywood, devenir acteur. Il a également partagé des triomphes et quelques chagrins liés à sa longue carrière dans Days avec une telle honnêteté. Je me sentais privilégié d’être une caisse de résonance, d’avoir sa confiance. Et il avait le mien. Je pourrais tout lui dire ; et récemment, alors que je traversais une période difficile lorsque j’ai perdu ma sœur à cause d’un cancer, il était là pour moi et il m’écoutait et me demandait comment j’allais quotidiennement.

« Drake était un conteur », se souvient Nichols. « Demandez à n’importe qui dans le studio. Il pouvait raconter une histoire, et il se souvenait de ses aventures avec tant de détails et il lançait toujours des métaphores de baseball chaque fois qu’il le pouvait. Drake aimait son temps en tant que joueur de baseball. Et dans notre équipe de softball des Days, il était, bien sûr, notre joueur vedette.

« Drake et moi avons commencé notre relation de travail en 1986 », a écrit l’acteur. « Personne n’est monté sur scène avec plus d’engagement et d’enthousiasme que Drake. Il m’a inspiré et dynamisé ainsi que tout le monde autour de lui. Il adorait venir travailler et se présentait tôt pour s’entraîner aux petites heures du matin. Je vais manquer d’entendre le vrombissement de son vélo stationnaire et le cliquetis des haltères – nous étions voisins de vestiaire.

« Le simple fait d’être en présence de Drake était suffisant pour ressentir un regain de positivité », a écrit Nichols. « Il faisait partie de ces âmes spéciales qui respiraient la joie et l’amour de la vie. Les acteurs, l’équipe et les fans de Days of Our Lives (avec qui il a toujours été si gentil) ont subi une grande perte. Il était palpable à quel point Drake était aimé et manquait pendant ces mois sans lui au studio.

« Je suis resté en contact étroit avec Drake tout au long de sa maladie et même dans ses moments les plus sombres, il a toujours lancé une phrase optimiste comme… ‘pas grand-chose de positif à signaler, mais je crois toujours au Père Noël' », se souvient Nichols. « Drake s’est battu dur. C’est qui il était. Un homme avec une volonté de fer, qui ne lâche rien.

« Dans la ville fictive de Salem, nous étions partenaires de Black Patch Private Investigations. Dans la vie, nous étions de bons amis qui se soutenaient toujours », a-t-il écrit.

«Je suis perdu sans toi, Drake. Je me souviendrai toujours de nos longues discussions sur nos familles et de nos « expériences hors du corps ». Votre doux sourire et votre salutation « Hé, partenaire, entrez » lorsque j’ai frappé à votre porte pour tourner nos scènes, ainsi que vos fortes pressions d’épaule et vos tapes dans le dos, me manqueront. Et Dieu sait, partager la scène avec vous me manquera.

Vous avez travaillé dur et nous avez laissé un héritage de beau travail. Soyez tranquille, partenaire. Je t’aimerai toujours et je n’oublierai jamais quel impact positif tu as eu sur ma vie. C’est un fait.

Mon amour et mes condoléances à Victoria et à sa famille bien-aimée.