“Days of Our Lives” se termine sur NBC et passe au streaming sur Peacock

“Days of Our Lives” a atteint la fin d’une époque. Le feuilleton a été la série la plus ancienne de NBC, mais trouvera bientôt une nouvelle maison sur la plate-forme de streaming Peacock.

Le réseau a annoncé que l’émission serait transférée sur la plateforme de streaming cet automne et qu’une nouvelle émission sera diffusée dans le créneau horaire que “Days of Our Lives” détenait auparavant. Le remplaçant sera “NBC News Daily” qui sera ancré par Kate Snow, Aaron Gilchrist, Vicky Nguyen et Morgan Radford.

Même si “Days of Our Lives” a atteint sa fin de diffusion sur le réseau de télévision, l’émission n’est pas terminée. Il y aura toujours de nouveaux épisodes quotidiens (disponibles pour les abonnés Peacock Premium) publiés sur la plate-forme à partir du 12 septembre. Il y aura également plus de 14 000 anciens épisodes d’émissions disponibles pour les abonnés.

Au cours des émissions 57 ans à l’antenne, il a reçu 58 Daytime Emmys. Peacock abrite déjà la série dérivée “Days of Our Lives” “Days of Our Lives: Beyond Salem”, une émission originale de Peacock.

Mark Lazarus, président de NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré dans un communiqué : “Ce changement de programmation profite à la fois à Peacock et à NBC et reflète notre stratégie plus large d’utilisation de notre portefeuille pour maximiser la portée et renforcer l’engagement des téléspectateurs.”

Lazarus a poursuivi en disant “Avec un grand pourcentage de l’audience de” Days of Our Lives “qui regarde déjà numériquement, cette décision nous permet de construire la base de fans fidèle de l’émission sur le streaming tout en renforçant simultanément l’offre de jour du réseau avec une opportunité de programmation urgente en direct pour partenaires et consommateurs.”

Maintenant que le feuilleton populaire ne sera plus diffusé sur NBC, il ne reste plus que trois feuilletons de jour sur la télévision en réseau. “General Hospital” est toujours diffusé sur ABC et “The Young and the Restless” et “The Bold and the Beautiful” sont toujours diffusés sur CBS.