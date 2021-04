La star de VANDERPUMP Rules, Dayna Kathan, a QUITTER la série après que Jax Taylor, Stassi Schroeder et Kirsten Doute aient tous été renvoyés au milieu de la secousse du casting.

La star a confirmé la nouvelle qu’elle ne reviendrait pas pour la saison neuf dans un message Instagram à un fan.

Sous l’un de ses messages sur les réseaux sociaux, un fan a demandé si Dayna, 29 ans, reviendrait à la série après qu’il ait été révélé que plusieurs de ses compagnons de casting avaient été limogés.

En réponse, elle a écrit: a répondu à un fan: «Je ne reviens pas mais je suis impatient de voir la prochaine szn! Le pod sera bientôt de retour, vous êtes génial, merci !! »

Dayna est apparu pour la première fois dans la saison sept avant de rejoindre en tant que membre de la distribution à temps plein en 2019.

Alors que la populaire série Bravo Règles Vanderpump semble sur le point de diffuser sa neuvième saison, l’équipe n’a pas encore commencé le tournage pour diverses raisons.

L’un des retards affectant la production pourrait être que de nombreux acteurs ont été licenciés l’année dernière, notamment Stassi Schroeder, 32 ans, et Kirsten Doute, 37 ans.

Les deux ont été limogés après avoir appelé la police sur l’ancienne co-vedette Faith Stowers, l’accusant à tort de vol.

Abordant l’incident, Schroeder a écrit sur Instagram: «Les commentaires insensibles au racisme de mon passé ont refait surface.

«Il est important que je continue à assumer la responsabilité de ce que j’ai dit et fait, tout en me poussant à faire mieux. Je me suis considérablement développé par rapport à la personne que j’étais alors, et je suis toujours rempli de remords et de regrets pour la blessure que j’ai causée.

Schroeder a poursuivi: «Je suis reconnaissant envers les gens de ma vie qui continuent de me contrôler et de me pousser à devenir une personne plus instruite. Je veux également m’adresser à mon ancienne coéquipière, Faith Stowers. Mes émotions face à quelque chose qui s’est passé entre nos amis ont dépassé ma logique, et il n’y a aucune excuse pour cela.

Il a également été révélé depuis que Max Boyens et Brett Caprioni avaient été licenciés en raison de tweets à caractère raciste.

Et plus récemment, il a été annoncé que Jax Taylor, 41 ans et femme Bretagne Cartwright, 31 ans, partirait également.

le Règles Vanderpump la star a été exclue de l’émission en décembre 2020 pour des «raisons inconnues» alors que lui et sa femme Bretagne préparé pour la naissance de leur premier enfant.

Jax a parlé de sa relation avec le Bravo réseau sur le Podcast sur les problèmes de papa avec Joe Buck et Oliver Hudson avant l’arrivée de son fils.

Lorsqu’on lui a demandé si son congé était un changement positif, il a répondu: «C’est un immense soulagement pour moi. Lorsque nous avons discuté avec les producteurs, cela n’avait aucun sens pour moi d’être totalement honnête.

Le nouveau père a expliqué comment il avançait dans sa vie et n’était plus en mesure de soutenir la fête et les combats que le spectacle exigeait.

«Nous ne nous éloignons pas de la télévision, nous allons simplement passer à quelque chose de plus axé sur la famille. Moins de stress, pas de drame », a-t-il expliqué.

Au milieu du drame, le Bravolebrity a également été confronté à des difficultés financières, comme The Sun a récemment révélé qu’il doit plus de 1,2 million de dollars d’impôts au gouvernement américain.

L’alun de Vanderpump a acheté un Manoir de 2 M $ à Los Angeles juste avant son tir Bravo, et dossiers judiciaires ont révélé qu’il devait actuellement 868 035 $ à l’IRS.

Jax a sauté sur Instagram en direct pour expliquer le problème, admettant: «Oh oui, j’avais une mauvaise situation fiscale. J’ai eu un mauvais comptable. Nous avons tous de mauvais comptables.

«Je suggère de faire des recherches sur votre comptable lorsque vous payez vos impôts parce que je me suis fait baiser.»

«Je suis en train de le réparer. Ce n’est pas grave », a-t-il assuré à ses fans.