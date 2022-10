Daymond John sur le secret de l’apparition de “The Masked Singer” ; Ken Jeong est ému à propos de Bob Saget

Lors de l’épisode de mercredi soir de “The Masked Singer”, la star de “Shark Tank” Daymond John a été éliminée et le juge Ken Jeong s’est ému de la perte du comédien Bob Saget après avoir entendu une interprétation de la chanson thème “Full House”.

John, qui est apparu dans l’émission en tant que Fortune Teller, a parlé à Fox News Digital de ce que c’était que d’être dans l’émission et de devoir le garder secret pendant si longtemps. Il a chanté “Movin’ On Up”, la chanson thème de la populaire sitcom “The Jeffersons”, une émission dont il est fier car il s’agit d’Afro-Américains qui progressent dans le monde en tant qu’entrepreneurs.

“C’était éprouvant pour les nerfs. J’ai un tout nouveau respect pour les gens qui montent sur scène et chantent, les gens dans les coulisses … les chorégraphes, tout. C’était génial”, a déclaré John. “C’était une très bonne chanson. Je ne peux pas dire que je l’ai choisie au départ, mais en y réfléchissant et en la chantant, elle m’a apporté beaucoup d’autres choses.”

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était d’être de l’autre côté du jury, la star de “Shark Tank” a répondu “ce n’était pas du tout difficile”.

“J’adore cette partie”, a ajouté John. “Je crois que cela n’allait vous apporter que des succès en étant vulnérable et en étant là-bas et en vous présentant. J’en suis arrivé à ce point de ma vie en étant jugé et en me présentant à chaque minute de ma vie.”

John avait un lien avec la série car il connaissait l’animateur Nick Cannon depuis ce qu’il considère comme “très, très longtemps”, expliquant qu’en tant qu’enfant acteur, Cannon venait “dans la salle d’exposition pour choisir des vêtements” et qu’ils ” sortir avec désinvolture” et ce depuis quelques années.

L’une des parties les plus difficiles d’être dans la série était de garder le secret, d’autant plus qu’il tournait deux émissions en même temps.

“C’était très difficile de garder le secret, mais ce n’était difficile qu’à cause de mon emploi du temps. Je tournais aussi ‘Shark Tank’, une grande partie de la scène et l’équipe qui poussait le truc et me poussait là-bas… travaillaient sur “Shark Tank” la veille”, a-t-il déclaré. “J’avais des gens qui dirigeaient littéralement un mètre devant moi. Quand j’ai enlevé mon masque, la moitié de l’équipe s’est dit : ‘Qu’est-ce qui se passe maintenant ?’ Je veux dire, j’étais littéralement avec eux pendant des semaines à filmer.”

Avant d’être éliminé, John s’est retrouvé dans les trois derniers, où il a été obligé de participer à une chanson. Il a passé le premier tour de la compétition, mais a ensuite dû affronter The Harp, la dernière chanson qu’ils devaient chanter étant la chanson thème “Full House”, “Everywhere You Look”.

En entendant les candidats chanter la chanson thème de l’émission, Jeong a été submergé par l’émotion alors qu’il commençait à penser à son ami et star de “Full House”, Bob Saget. Saget est décédé en janvier 2022.

“Je te le dis, en te regardant chanter ça, Harpe, et en voyant Jodie [in the audience]quelque part au-dessus, notre ami, Squiggly Monster, Bob Saget, sourit”, a déclaré Jeong, retenant ses larmes après la représentation.

Jodie Sweetin, star de “Full House” et “Fuller House”, était dans le public ce soir-là alors qu’elle agissait en tant qu’animatrice invitée pour la soirée aux côtés de Tori Spelling. Les deux d’entre eux ont révélé des indices sur l’identité des concurrents.

“Le chanteur masqué” est diffusé le mercredi soir à 20 h HE sur FOX.