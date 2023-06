Daymond John, star de « Shark Tank », demande une ordonnance d’interdiction contre d’anciens candidats – National

Aquarium à requins Le célèbre investisseur Daymond John a demandé une ordonnance d’interdiction temporaire contre un groupe d’anciens candidats avec lesquels il a fait affaire lorsqu’ils ont présenté leur entreprise de viande à l’émission il y a près de dix ans.

John, 54 ans, a demandé l’ordonnance restrictive contre les propriétaires de côtes levées désossées de bébé de Bubba Q, qui sont apparues dans la saison 5 de Aquarium à requins en 2013. Le dépôt légal est intervenu après qu’Al (Bubba) Baker, sa femme, Sabrina, et leur fille, Brittani, ont déclaré au Los Angeles Times que John avait tenté de reprendre leur entreprise et de priver la famille de bénéfices potentiels.

Al Baker, un ancien ailier défensif de la NFL, et sa famille ont déclaré que la relation commerciale avait été un « cauchemar ».

Lorsque les Bakers sont apparus sur Aquarium à requins à la recherche d’un accord commercial pour ses côtes levées de dos désossées précuites, John a offert 300 000 $ US (403 110 $ CA) pour une part de 30 % dans l’entreprise. Les Bakers ont déclaré au LA Times qu’une fois les caméras éteintes, John a changé son offre à 100 000 $ US (134 370 $ CAN) pour 35 %.

Dans l’article du LA Times et dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les Baker ont allégué que John avait tenté de contrôler leur entreprise et les avait exclus des réunions commerciales clés avec des clients et des fabricants, dont Rastelli Foods Group.

Les boulangers affirment n’avoir perçu que 4% des 16 millions de dollars américains (près de 21,5 millions de dollars) de revenus déclarés publiquement de leur entreprise.

Zach Rosenfield, un porte-parole de John, a déclaré à Entertainment Weekly que « l’ordonnance d’interdiction temporaire est due aux actions flagrantes des Baker visant à saper un partenariat commercial et les paramètres juridiques qu’ils ont convenus il y a quatre ans ».

« Leur conviction qu’ils peuvent annuler de mauvaises décisions commerciales par le biais de publications et d’articles diffamatoires sur les réseaux sociaux ne sera plus tolérée », poursuit le communiqué.

Lorsque l’histoire du LA Times a éclaté le 18 mai, John a également envoyé à la famille une lettre de cessation et d’abstention exigeant qu’ils cessent de « faire publiquement des remarques désobligeantes ou diffamatoires » à son sujet et sur d’autres investisseurs de Bubba Q’s Boneless Baby Back Ribs.

Dans une de ses propres vidéos sur les réseaux sociaux, John a qualifié l’article du LA Times d ‘ »interview erronée et de faux récit ». Il a dit que les allégations des Baker contre lui n’étaient pas vraies.

« La journaliste, je crois que le problème sous-jacent ici, n’a pas compris les affaires aussi bien que je pense que j’aurais aimé qu’elle le fasse », a-t-il déclaré.

Je ne suis pas du genre à donner de l'oxygène aux fausses informations et aux fausses déclarations – en particulier celles qui ressasser des choses qui ont été traitées par le biais du processus judiciaire il y a près de 4 ans. Mais je sais quand je dois me défendre. Voici mes réflexions sur l'histoire récente de @latimes qui a tenté d'abattre Shark Tank et de me poursuivre. Je n'ai rien du tout à cacher car je sais que la vérité est de mon côté.

Une affaire judiciaire impliquant John et les Bakers a déjà été rejetée par un juge fédéral du New Jersey sans préjudice.

Divertissement ce soir rapporté Rastelli Foods Group a également demandé une ordonnance d’interdiction temporaire contre la famille Baker.

Dans une déclaration au juge concernant les ordonnances d’interdiction temporaires déposées par John et Rastelli Foods Group, la famille Baker a déclaré qu’elle faisait face à « un préjudice irréparable, d’autant plus que le temps sur notre brevet s’épuise ».

« Partager notre expérience sur les réseaux sociaux est un récit honnête et véridique de notre voyage », ont écrit les Bakers. « Nous croyons fermement que la vérité est dans le meilleur intérêt du public. »