Dayaal Kaur, 4 ans, a un QI seulement 18 points de moins que celui d’Albert Einstein

Il n’y a pas de pénurie de personnes talentueuses sur la face de la terre. Depuis que l’utilisation des médias sociaux a augmenté, les utilisateurs du monde entier partagent des talents très uniques et difficiles. Qu’il s’agisse de cascades physiques ou de capacités cognitives testées, les internautes en retard ont été témoins de tout cela. Récemment, Dayaal Kaur, une petite fille basée à Birmingham au Royaume-Uni, a époustouflé les internautes après avoir réussi un score de 142 dans un test Mensa. Le test est utilisé pour évaluer l’intelligence humaine. Maintenant, ce qui est plus choquant et surprenant ici, c’est que ce score n’est que de 18 de moins que celui du légendaire Albert Einstein. Ce qui a peut-être ébranlé la plupart des gens, c’est le fait que Dayaal n’a que quatre ans. Comme on pouvait s’y attendre, la petite princesse est qualifiée d’enfant prodige.

De plus, ce qui est encore plus incroyable, c’est le fait que lorsque la fille d’origine indienne n’avait que deux ans, elle pouvait nommer toutes les planètes du système solaire. Bien que cela puisse sembler une très petite chose, le fait qu’un enfant de deux ans à peine puisse le faire est exceptionnel.

Sarbjit Singh, le fier père de Dayaal dans une interview avec Birmingham en direct a déclaré que son petit était dans le top 0,01 pour cent du pays parmi les candidats au test Mensa. Il a également révélé que le QI de son enfant de quatre ans était de 142 quand elle avait trois ans et le QI supérieur d’Einstein était de 160. Singh a cependant mentionné qu’il ne savait pas comment les QI sont mesurés.

Le père ravi qui a de grands espoirs de sa fille extrêmement intelligente a espéré qu’elle finirait un jour par remporter le prix Nobel de la paix. Il a cependant également ajouté qu’elle était libre de faire tout ce qu’elle voulait, allant de servir du café dans un café à avoir des écuries dans l’espace. Comme tout autre père, Singh veut aussi voir sa fille heureuse dans tout ce qu’elle fait dans la vie.

