Day of Infamy maintenant Day of Remembrance – Shaw Local

Les communautés de Pearl Harbor célèbrent la 81e commémoration des attaques contre des bases militaires à travers le Pacifique le 7 décembre 1941, dans le cadre d’une Journée nationale du souvenir.

Les organisateurs des cérémonies et de la Pearl Harbor Memorial Parade concentrent les cérémonies de cette année sur la plus grande génération et les sacrifices consentis par les Américains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et sur le front intérieur.

Des cérémonies sur les sites commémoratifs de l’USS Utah et de l’USS Arizona ont eu lieu mardi. Des célébrations sont prévues mercredi au Pearl Harbor National Memorial, à l’USS Oklahoma et au défilé de Waikiki mercredi.

Deux pom-pom girls de Dixon High School – Bree Covell et Grace Gates – participent au défilé commémoratif.

Le groupe Johnsburg School District 12, qui compte 25 membres, représente l’Illinois dans le défilé et dans d’autres célébrations.

Dans la vallée de Sauk, le Sterling American Legion Post 296 a organisé une cérémonie au poste dimanche.

La moitié supérieure de la page 1 du 8 décembre 1941, Sterling Daily Gazette. (Extrait de journaux.com)

Cet article est le brouillon annoté du président Franklin D. Roosevelt d’un message proposé au Congrès demandant une déclaration de guerre contre le Japon. La version finale du discours incorporant les annotations de Roosevelt a été prononcée par le président lors d’une session conjointe du Congrès le 8 décembre 1941. (Archives nationales, utilisation libre)