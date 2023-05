Day of Giving à Kelowna recueille près de 800 000 $

Un grand jour pour les soins de santé, c’est ainsi que la PDG de la Fondation de l’Hôpital général de Kelowna (KGH), Allison Young, a décrit la Journée du don du KGH (17 mai).

« C’était un véritable témoignage du type de communauté dans laquelle nous vivons et des gens qui vivent ici », a-t-elle ajouté.

Au moment où le dernier don a été fait à 23 h 57, 794 606,36 $ avaient été amassés.

« C’est un tel privilège d’être témoin de la générosité de cette communauté en action », a déclaré Young. « Nous sommes toujours aux prises avec de nombreux défis dans notre système de santé. Nous sommes très reconnaissants, tout comme notre personnel soignant.

Les fonds aideront à payer un appareil d’IRM 3T qui doublera presque la capacité d’imagerie du KGH et réduira considérablement les temps d’attente pour l’IRM.

« Nous sommes tout simplement ravis », a déclaré le Dr Michael Partrick, radiologue au KGH. « Non seulement avons-nous la possibilité d’acquérir cette technologie exceptionnelle, mais la publicité autour de la cause a vraiment aidé les gens à comprendre le rôle important que jouent l’imagerie médicale et la radiologie dans les soins de santé.

Young a ajouté qu’il est clair que les soins de santé sont importants pour la communauté. « L’IRM 3T est un outil de diagnostic qui sauve des vies. Cela nous rapproche d’autant plus de notre objectif de 5 millions de dollars pour l’achat de l’IRM 3T. »

Au cours des sept dernières années, le KGH Day of Giving a permis de recueillir plus de 4,5 millions de dollars.

