Dax Shepard répond aux rumeurs selon lesquelles Kristen Bell et lui seraient des échangistes

Dax Shepard a finalement mis les choses au clair concernant les rumeurs selon lesquelles lui et sa femme, Kristen Bell, seraient des échangistes.

« Il y avait l’histoire la plus excitante des tabloïds selon laquelle nous étions des échangistes d’Hollywood et que nous organisions des soirées échangistes », a déclaré l’animateur du podcast « Armchair Expert » a déclaré dans l’épisode de lundi de « The Drew Barrymore Show ».

Shepard, 49 ans, a plaisanté en disant que sa « partie préférée » était de recevoir des SMS de célébrités au sujet des grondements.

Dax Shepard est apparu dans « The Drew Barrymore Show » lundi. L’émission de Drew Barrymore/Youtube

L’animateur du podcast « Armchair Expert », photographié ici avec Kristen Bell en 2023, a évoqué des rumeurs selon lesquelles lui et sa femme seraient des échangistes. Variété via Getty Images

« Nous avons reçu beaucoup de messages de la part d’autres amis qui nous demandaient : « Comment as-tu pu ne pas m’inviter à la soirée échangiste ? », raconte-t-il en riant. « Ils se moquaient de nous, bien sûr, car ils nous connaissent et savent que nous n’organisons pas de soirées échangistes. »

La star de « Parenthood » a rigolé en se rappelant un message « drôle » de Jimmy Kimmel, qui lui avait envoyé un texto disant : « Je suis très blessé par le fait que Molly [McNearney] et je n’ai pas été invité à la soirée échangiste.

Barrymore a ensuite demandé à Shepard s’il y avait un couple sur lequel lui et Bell, 44 ans, « fantasmaient ».

Shepard a plaisanté en disant que ses amis célèbres lui demandaient pourquoi ils n’étaient pas invités à ses soirées échangistes. kristenanniebell/Instagram

Il a clairement indiqué que lui et Bell « n’ont pas franchi ce fossé ». kristenanniebell/Instagram

« Eh bien, il y a beaucoup de couples sexy, mais non, nous n’avons franchi ce fossé avec personne », a-t-il précisé.

Cela dit, l’acteur a partagé que lui et sa femme étaient « très amoureux » de Ted Danson et Mary Steenburgen.

« Ils forment un couple de rêve. On a juste envie d’être dans leur mariage. Ce n’est pas tant que Kristen veuille m’emmener avec elle ou que je veuille l’emmener avec moi. On a juste envie d’être dans leur mariage », a-t-il expliqué.

Le couple, vu ici en 2021, s’est marié en 2013 et partage deux filles. Robert Trachtenberg/NBC

Bell, photographié ci-dessus avec Shepard en 2023, avait précédemment émis l’hypothèse que les rumeurs provenaient d’une blague qu’ils racontaient aux invités. Images GC

Shepard et Bell, qui se sont mariés en 2013 et ont deux filles en commun, ont déjà évoqué les spéculations sur l’échangisme et ont émis l’hypothèse que cela provenait du fait d’encourager les invités à passer la nuit chez eux après les fêtes.

« Nous organiserons un dîner ou quelque chose comme ça et, alors que nous serons assis, tu diras : « Tout le monde, laissez vos clés ! » Comme si tu utilisais ça comme une blague », a partagé la star de « Veronica Mars » dans un épisode d’« Armchair Expert » d’août 2023.

La star de « CHiPs » a admis que son sens de l’humour avait peut-être joué un rôle dans la confusion, comme il l’a dit en plaisantant aux invités précédents du podcast : « Hé, si jamais vous êtes à Los Angeles et que vous voulez faire du swing ! »