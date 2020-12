Pendant ce temps, Padman était reconnaissant d’être inclus. « Je me sens vraiment reconnaissante et honorée que vous ayez senti que vous pouviez me faire confiance », lui dit-elle. « Je suis reconnaissant d’avoir pu entrer dans le cercle restreint. »

Malgré les immenses défis auxquels il a été confronté cette année, Shepard n’a pas de rancune à propos de 2020. «Je me sens coupable de dire cela, mais j’ai toujours aimé énormément cette année», a-t-il déclaré. « J’ai adoré cette année. J’ai passé une excellente année. »

Cependant, Bell n’a pas tardé à souligner qu’ils ont également été très chanceux au milieu d’une année remplie de pertes et de difficultés pour la plupart des gens. « Je pense que nous sommes très chanceux de dire ça », a-t-elle ajouté, « parce que nous ne sommes pas sans travail et que nous ne cherchons pas d’expulsion et que nous ne luttons pas pour mettre de la nourriture sur la table. »

Pourtant, Shepard a pu réfléchir à ses batailles personnelles avec positivité. « Je dis bien que même avec deux chirurgies et une spirale de rechute et de honte et tout ce truc », at-il indiqué, « c’est encore une excellente année pour moi. »