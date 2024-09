Dax Shepard réagit à la rumeur selon laquelle lui et sa femme Kristen Bell seraient des « échangistes »

« Ce que j’ai préféré dans tout ça, c’est que nous avons reçu beaucoup de textos d’autres amis qui nous disaient : ‘Comment as-tu pu ne pas m’inviter à la soirée échangiste ?’ », a déclaré Shepard, avant de révéler le couple de célébrités « sexy » dont lui et sa femme sont « amoureux ».

Dax Shepard met les choses au clair sur la rumeur selon laquelle lui et sa femme Kristen Bell sont des « échangistes d’Hollywood ».

Lors de son apparition lundi lors de la première de la saison 5 de Le spectacle de Drew Barrymorel’acteur a pesé le pour et le contre de l’histoire et a également partagé la façon dont les amis célèbres du couple ont réagi à cette folle rumeur.



« Il y a eu l’histoire la plus excitante des tabloïds selon laquelle nous étions des échangistes d’Hollywood et que nous organisions des soirées échangistes, c’était dans les tabloïds », a déclaré Shepard, 49 ans. « Ce que j’ai préféré dans tout ça, c’est que nous avons reçu beaucoup de textos d’autres amis qui nous disaient : « Comment as-tu pu ne pas m’inviter à la soirée échangiste ? » »

« Je veux dire qu’ils se moquaient de nous, bien sûr, parce qu’ils nous connaissent et ils savent que nous n’organisons pas de soirées échangistes », a-t-il ajouté.

Le Expert en fauteuil L’animateur du podcast – qui partage les filles Lincoln, 11 ans, et Delta, 9 ans, avec Bell – a déclaré que l’ami célèbre du couple Jimmy Kimmel je l’ai même contacté.

« J’ai juste pensé que c’était génial de recevoir un message de Kimmel disant : « Je suis très blessé par le fait que Molly [McNearney, his wife] et je n’ai pas été invité à cette soirée échangiste », a déclaré Shepard à Barrymore. « [It] C’était très drôle. »

Barrymore a ensuite demandé en plaisantant à Shepard s’il y avait quelqu’un avec qui Bell et lui « fantasmaient de se mettre au lit ».

« Il y a beaucoup de couples sexy, mais non, nous n’avons pas franchi ce cap avec qui que ce soit », a-t-il répondu, avant de révéler la célébrité dont lui et sa femme sont « amoureux ».

« Vous savez de qui nous sommes le plus amoureux ? Nous sommes amoureux de Ted Danson et Mary Steenburgen », a déclaré Shepard. « Oh mon Dieu, ils forment un couple de rêve. On a juste envie d’être dans leur mariage. Ce n’est pas tant que Kristen veuille m’emmener avec elle ou que je veuille l’emmener avec moi. On a juste envie d’être dans leur mariage. »

Cela survient un peu plus d’un an après que Shepard et Bell aient répondu pour la première fois à la rumeur d’échange de coups.

Lors d’un épisode d’août 2023 de Shepard Expert en fauteuil podcast, par Eh bienBell a partagé qu’elle pensait que les accusations selon lesquelles le couple serait échangiste provenaient des « blagues de soirée » de son mari qu’il faisait lorsque des amis venaient chez eux.

« Nous organiserons un dîner ou quelque chose comme ça et, une fois assis, tu diras : « Laissez tous vos clés », a-t-elle dit. « Comme si tu utilisais ça comme une blague. »

Shepard a révélé qu’il avait déjà fait cette blague à certains de ses invités de podcast, mais que la blague n’avait pas vraiment eu d’effet, partageant qu’il avait appris que les autres « n’avaient pas le même sens de l’humour ».

« Je me suis dit : ‘Hé, si jamais vous êtes à Los Angeles et que vous voulez faire du swing !’ », se souvient-il.