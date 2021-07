Dax Shepard prend du volume en utilisant des «injections lourdes de testostérone»

Dax Shepard se fait arnaquer.

L’acteur de 46 ans a révélé dans le dernier épisode de son podcast Armchair Expert avec les invités Ashton Kutcher et Mila Kunis qu’il avait pris 24 livres de muscle pendant la quarantaine en utilisant « de fortes injections de testostérone ».

« Puis-je commenter la taille de vos biceps maintenant, Dax ? » Kutcher a souligné lors de leur discussion sur la crypto-monnaie. « Tu mets les bras de Joe Rogan là-dedans. C’est phénoménal ! Je veux dire, tu ressembles à He-Man en ce moment. »

Shepard a déclaré qu’il avait « gagné environ 24 livres » en s’entraînant « six jours par semaine, en soulevant de lourds (poids), des shakes protéinés, en prenant des bananes et (et) de fortes injections de testostérone ». L’acteur a déclaré qu’il pesait auparavant « 185 et maintenant j’ai 210 ».

Il a ajouté: « J’ai passé toute ma vie en tant que garçon moyen, et maintenant je suis un grand garçon et j’aime ça. »

Dax Shepard réfléchit à son «point le plus bas» de dépendance, réalisant que la célébrité ne le sauverait pas

Kutcher et Kunis ont tous deux exprimé leur inquiétude quant à son utilisation d’injections d’hormones. « Je vous ai dit que vous deviez faire attention avec ces injections de testostérone », a déclaré Kutcher.

Selon la Mayo Clinic, la testostérone aide à maintenir la force et la masse musculaire des hommes, mais elle peut entraîner un certain nombre d’effets secondaires, notamment la stimulation de la croissance non cancéreuse de la prostate et un risque accru de formation d’un caillot sanguin.

Shepard a assuré à ses amis qu’il allait « bien » parce qu’il n’utilisait les injections que pour atteindre son « niveau de testostérone de 28 ans », notant que sa famille était faible en testostérone.

L’acteur a ajouté que les effets mentaux de la testostérone l’emportent sur les effets physiques.

« Oubliez le corps; mentalement, je l’aime parce que cela me rend beaucoup plus en feu d’être en vie », a-t-il déclaré à propos des injections. « J’étais déprimé après (le film de 2017) ‘CHIPS’. J’étais littéralement en train de prendre ma retraite, c’était le plan. Je suis sorti. J’ai commencé à prendre de la testostérone… Tout d’un coup, j’étais en feu au travail. Je me suis dit : « J’aime cette version. » C’est la version que j’apprécie. »

Kunis a répondu: « J’aime Dax heureux. »

Kristen Bell révèle qu’elle et Dax Shepard font une thérapie séparément pour se plaindre l’une de l’autre

Shepard a déclaré qu’il avait toujours voulu prendre du volume, mais qu’il attendait une opportunité d’emploi dans l’univers cinématographique Marvel pour le faire suivre.

« En quarantaine, j’ai dit à (femme) Kristen (Bell), j’attends depuis 10 ans que Marvel appelle pour avoir une excuse pour devenir énorme », a-t-il déclaré. « Et ils n’appelleront pas. Ce navire a navigué. J’ai 46 ans, ils n’appelleront pas. Alors je dois juste le faire pour mon propre amusement. »