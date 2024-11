Dax Shepard et Kristen Bell partagent une photo rare de leurs filles à Halloween

Dax Shepard et Kristen Bell sont figés dans le temps avec leur costume d’Halloween rétro.

Le duo mari et femme, accompagnés de leurs filles Lincoln11, et Delta9 ans, ont fait un reportage en direct sur la scène effrayante de la saison alors qu’ils s’habillaient comme les personnages de la chaîne d’information de la comédie de 2004. Présentateur-avec l’aide d’un ami Anna Kendrick.

Sur les photos partagées avec Instagram Le 1er novembre, Dax portait un costume rose pâle et un chapeau de cowboy beige alors qu’il canalisait David Koechnerle personnage de Champ Kind, faisant même un clin d’œil à la caméra. Kristen est apparue comme Will FerrellRon Burgundy de dans un costume rouge rétro, une cravate assortie, une perruque brune courte et une moustache marron à pression pour des vacances effrayantes.

À côté du Congelé actrice et Expert en fauteuil L’hôte était deux enfants avec leurs visages couverts d’émojis de citrouille, vraisemblablement leurs filles berçant des « fits for All Hallows » Eve. Leur fille aînée, Lincoln, portait une veste en cuir orange, une chemise boutonnée orange et blanche et un pantalon à carreaux beige, canalisant Paul RuddBrian Fantana, le personnage élégant et bavard de .