Dax Shepard et Kristen Bell ont reçu des SMS d’amis au sujet de rumeurs selon lesquelles ils étaient des « échangistes d’Hollywood »

Dax Shepard révèle sa « partie préférée » du fait d’être le sujet d’un article de tabloïd osé.

L’acteur a évoqué les rumeurs qui circulaient sur son mariage avec l’actrice Kristen Bell, lors de son émission « The Drew Barrymore Show ».

« Il y avait l’histoire la plus excitante des tabloïds selon laquelle nous étions… des swingers d’Hollywood », il a révélé par le rire.

« Et nous avons organisé des soirées échangistes », a-t-il poursuivi. « C’était dans les tabloïds. Et ce que j’ai préféré dans tout ça, c’est que nous avons reçu beaucoup de textos d’autres amis qui nous disaient : « Comment as-tu pu ne pas m’inviter à la soirée échangiste ? »

« Ils se moquaient de nous, bien sûr, parce qu’ils nous connaissent et savent que nous n’organisons pas de soirées échangistes », a précisé Shepard.

Barrymore a demandé à Shepard s’il y avait un couple avec lequel lui et sa femme, avec qui il avait passé plus de dix ans, avaient rêvé de participer à des activités parascolaires.

« Il y a beaucoup de couples sexy, mais non, nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons franchi cette frontière avec personne », a déclaré la star de « Buddy Games ».

Fox News Digital a contacté Bell pour voir si elle avait la même réaction que son mari.

« Mais tu sais de qui nous sommes le plus amoureux ? » demanda Shepard, changeant légèrement de sujet de conversation. « Nous sommes amoureux de Ted Danson et de Mary Steenburgen », dit-il.

« Ils sont un couple de rêve. On a juste envie d’être dans leur mariage », a-t-il noté à propos de l’acteur de « Cheers » et de sa femme de longue date. « Ce n’est pas tant que Kristen veuille m’emmener avec elle, ou que je veuille l’emmener avec moi, on a juste envie d’être dans leur mariage », a-t-il plaisanté.

Danson et Bell ont travaillé ensemble pendant plusieurs années sur « The Good Place ».