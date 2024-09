Dax Shepard clarifie la vérité sur la rumeur selon laquelle lui et sa femme Kristen Bell seraient des Échangistes

Dax Shepard remet les pendules à l’heure concernant sa vie sexuelle et celle de sa femme Kristen Bell.

La star de Without A Paddle, 49 ans, a fait taire les rumeurs selon lesquelles lui et Kristen étaient des « échangistes » dans l’épisode de lundi de Le spectacle de Drew Barrymore.

« Il y avait l’histoire la plus excitante des tabloïds selon laquelle nous étions des échangistes d’Hollywood et que nous organisions des soirées échangistes, c’était dans les tabloïds », a déclaré Dax à l’animateur Barrymore.

Les rumeurs étaient si répandues que les amis célèbres de Kristen et Dax, dont Jimmy Kimmel, ont commencé à les contacter en plaisantant pour leur proposer des « invitations ».

« Ce que j’ai préféré dans tout ça, c’est que nous avons reçu beaucoup de textos d’autres amis qui nous disaient : « Comment as-tu pu ne pas m’inviter à la soirée échangiste ? »

Dax Shepard remet les pendules à l’heure sur sa vie sexuelle et celle de sa femme Kristen Bell ; vu en mars

« Ils se moquaient de nous, bien sûr, parce qu’ils nous connaissent et savent que nous n’organisons pas de soirées échangistes. »

Il a ensuite partagé le texte « drôle » que Kimmel lui a envoyé, ainsi qu’à Kristen. « J’ai juste pensé que c’était génial de recevoir un message de Kimmel disant : « Je suis très blessé par le fait que Molly [Kimmel’s wife] et je n’ai pas été invité à cette soirée échangiste.

En riant, Dax a ajouté : «[It] C’était très drôle.

Bien que ces rumeurs soient fausses, Barrymore a demandé à Dax si lui et Kristen avaient « quelqu’un avec qui vous fantasmiez tous les deux de vous mettre au lit ».

Il a répondu : « Il y a beaucoup de couples sexy, mais non, nous n’avons franchi cette frontière avec personne. »

Dax a révélé que le couple préféré de Kristen et lui était Ted Danson et Mary Steenburgen, qui fêteront leur 30e anniversaire de mariage l’année prochaine.

« Vous savez de qui nous sommes le plus amoureux ? Nous sommes amoureux de Ted Danson et de Mary Steenburgen », s’est-il exclamé.

« Oh mon Dieu, ils sont tellement beaux en couple. On a juste envie d’être dans leur mariage.

« Ce n’est pas tant que Kristen veuille m’emmener avec elle ou que je veuille l’emmener avec moi – vous voulez juste être dans leur mariage », a expliqué Dax.

Le mois prochain, Dax et Kristen fêteront leur 11e anniversaire de mariage le 17 octobre.

La star de Without A Paddle, 49 ans, a fait taire les rumeurs selon lesquelles Kristen et lui seraient des « échangistes » dans l’épisode de lundi du Drew Barrymore Show

« Il y avait l’histoire la plus excitante des tabloïds selon laquelle nous étions des échangistes d’Hollywood et que nous organisions des soirées échangistes, c’était dans les tabloïds », a déclaré Dax à l’animateur Barrymore

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2007, trois ans après s’être rencontrés pour la première fois lors d’un dîner d’anniversaire chez un ami. Dax a demandé Kristen en mariage en 2010.

Ils se sont mariés en 2013, et Kristen a proposé à nouveau à Dax cette année-là avant d’échanger leurs vœux dans un palais de justice de Beverly Hills.

Le couple bien-aimé d’Hollywood est parent de deux filles : Lincoln, 11 ans, et Delta, neuf ans.

Kristen a révélé la manière très bizarre dont son mari Dax Shepard l’a séduite lors de leur première rencontre lors d’une apparition dans un épisode de juin 2024 Sirius XM’s Where Everybody Knows Your Name avec Ted Danson et Woody Harrelson (parfois).

Et il s’avère que c’est un chewing-gum qui est à l’origine de leur union.

Kristen a expliqué dans le podcast qu’elle et Dax s’étaient croisés pour la première fois lors du dîner d’anniversaire d’un ami commun en 2004, et que sa première impression de lui n’était pas la meilleure.

Elle l’a décrit comme étant trop « bavard » et a déclaré qu’ils n’avaient « aucune alchimie » – mais tout cela a changé lorsqu’ils se sont rencontrés à un match de hockey en 2007, et il a fait un geste très audacieux.

La star de Frozen a déclaré que Dax lui avait demandé un chewing-gum, mais quand elle lui a révélé qu’elle n’en avait plus, il a pris le morceau de sa bouche et l’a mis dans la sienne.

Aussi insalubre que cela puisse paraître, elle a admis que l’interaction l’avait laissée « totalement amoureuse » de l’acteur.

‘[Canadian producer] « Shauna Robertson nous a présenté », a partagé la mère de deux enfants lors de l’interview.

Les rumeurs étaient si répandues que les amis célèbres de Kristen et Dax, dont Jimmy Kimmel, ont commencé à les contacter en plaisantant pour leur proposer des « invitations ».

« Ils se moquaient de nous, bien sûr, parce qu’ils nous connaissent et savent que nous n’organisons pas de soirées échangistes », a-t-il précisé.

‘[I knew] Shauna, de l’époque où elle produisait Forgetting Sarah Marshall. Et elle a eu de nombreuses interactions avec Dax à travers le monde de la comédie. Ils étaient très proches.

‘[We were both invited] à la fête d’anniversaire de Shauna en 2004 dans un petit restaurant de sushi. Tout ce dont je me souviens de cette nuit-là, c’est : « Ce type de [Punk’d] Il parle tellement. Waouh, il est bavard. Il n’y avait aucune alchimie entre nous ce soir-là.

Kristen a expliqué qu’elle l’avait ensuite remarqué lors d’un match de hockey des Kings de Détroit, des années plus tard, avec l’un de leurs amis communs, nommé Michael.

« Je venais de sortir d’une relation [with Kevin Mann]. J’étais fraîchement arrivée sur la scène, j’étais prête à me mêler à la foule’, a-t-elle poursuivi.

« Je ne connaissais pas vraiment Dax mais je connaissais Michael. Je me disais : « Je suis célibataire, je n’ai pas été célibataire depuis des années, ça va être génial, je vais aller flirter avec Michael. »

« Mais Michael parlait à quelqu’un d’autre – Dieu merci parce que cela a changé ma vie – alors Dax est venu vers moi et je lui ai dit : « Oh, tu étais au dîner de Shauna ».

« Nous avons commencé à discuter et je mâchais du chewing-gum et il a dit : « Tu as encore du chewing-gum ? »

« J’ai dit : « Non, juste ça », et je l’ai retiré de ma bouche d’un air timide. Il me l’a pris des mains et m’a dit : « Je le prends ». »

« Puis il l’a mis dans sa bouche, et je me suis dit : « Ce mec veut me baiser. » [After] que j’étais absolument épris.

L’actrice a expliqué qu’ils ont « commencé à sortir ensemble » après cela et qu’elle avait eu « l’impression qu’un interrupteur s’était allumé » et lui avait dit : « C’est fini pour moi. »

Mais elle a admis que Dax avait l’impression que les choses allaient trop vite et a rompu avec elle peu de temps après.

Le mois prochain, Kristen et Dax fêteront leur 11e anniversaire de mariage ; vu en 2019

Mais cela n’a pas duré longtemps, car quatre jours plus tard, il l’a appelée et lui a dit qu’il la voulait de retour.

« Il était allé à un autre rendez-vous et il a dit qu’il était assis là avec une autre fille et qu’il se demandait simplement : « Qu’est-ce que je fais ? » », se souvient-elle.

« Il m’a appelé et m’a dit qu’il avait fait une grosse erreur et qu’il aimerait réessayer. »

Kristen a déclaré que depuis lors, « chaque découverte » qu’elle fait sur Dax la laisse « de plus en plus impressionnée ».

« Dax est bien plus que cela, il est bien plus profond que quiconque ne le pense », s’est-elle exclamée.

« Il est tellement protecteur, tellement loyal, il est curieux, il fait constamment des recherches pour obtenir de nouvelles perspectives, il se met au défi, il est autocritique. »