Dax Shepard a adoré le baiser de Kristen Bell et Adam Brody

Kristen Bell et Adam Brody ont une très bonne alchimie Personne ne veut ça. Genre, objectivement, vraiment, vraiment bien. Peut-être la meilleure chimie à apparaître sur les écrans depuis l’époque de Brody. Le CO il y a deux décennies. Et apparemment, absolument tout le monde peut le voir, même le propre mari de Bell, Dax Shepard.

Lors d’un récent entretien avec Discussion électronique À propos de la série romantique à succès Netflix, Bell a parlé de sa chimie indéniable avec Brody.

« Qui sait pourquoi notre alchimie à l’écran – comme une fois que vous ajoutez cet objectif – pourquoi elle apparaît ainsi », a déclaré Bell. « Mais même moi, je peux reconnaître qu’en le regardant, je me dis : ‘Whoa, c’est chaud.' »

Et apparemment, son mari, Expert en fauteuil Dax Shepard peut le voir aussi. « Mon mari a dit la même chose, comme en regardant le premier épisode, il disait : ‘Oh mon Dieu, je veux tellement que tu l’embrasses.' »

Bell et Brody jouent dans Personne ne veut ça comme un couple improbable : un podcasteur sexuel et un rabbin qui tombent amoureux et se retrouvent à naviguer dans les complexités de leur nouvelle relation inattendue. Dès le début, leur alchimie est palpable. En fait, leur premier baiser est rapidement devenu viral en ligne, car oui, c’est que bien.

Bell a continué à Discussion électronique pour parler du baiser désormais viral. « Il est palpable de [our chemistry]et j’aime bien – je n’essaie pas d’être réducteur, mais je pense qu’il y a un calcul à cela, c’est-à-dire qu’il faut avoir deux acteurs qui savent se regarder dans les yeux d’un air stupide, et il faut avoir la confiance pour élargir cela, et vraiment s’asseoir dans la valeur d’anticipation avant le baiser, ce qui, je pense, est vraiment important », a-t-elle déclaré.

Dans une précédente interview avec Ligne TVBell a avoué que c’était « probablement le meilleur baiser à l’écran que j’ai jamais fait ». Et il semble qu’Internet et Dax Shephard soient tous deux d’accord.