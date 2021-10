Dax Hill explique pourquoi le Michigan a repris « Jump Around » contre le Wisconsin : « Nous allions voler leur jus »

Le Michigan a remporté samedi sa meilleure victoire de la saison 2021, martelant le Wisconsin 38-17, sa première victoire contre les Badgers depuis 2018 et la première au Camp Randall Stadium depuis 2001.

C’était un grand match qui arrivait au moment idéal pour une équipe de Wolverines qui se retrouve maintenant 5-0 pour la première fois depuis 2016. Le Michigan sortait d’un match dans lequel il avait quelque peu lutté contre Rutgers lors d’une victoire 20-13. Comment a-t-il répondu ? En prenant une avance de 13-10 à la mi-temps, puis en surclassant les Badgers 25-7 en seconde période.

Aucun moment n’était plus révélateur de la domination du Michigan samedi que la tradition « Jump Around » du Camp Randall au début du quatrième quart-temps. Au lieu de laisser son équipe rester assise et discuter du plan de match du quatrième trimestre, l’entraîneur Jim Harbaugh les a fait participer, ce qui leur a permis de travailler pour eux :

Le demi défensif junior du Michigan, Daxton Hill, a expliqué la décision aux journalistes après le match, affirmant que les Wolverines voulaient voler l’énergie générée par la tradition et la prendre pour eux-mêmes :

De Angelique Chengelis de The Detroit News :

«Cela allait être notre jus. Nous allions leur voler leur jus » — Dax Hill sur les joueurs appréciant « Jump Around » – angélique (@chengelis) 2 octobre 2021

Le mouvement a fonctionné à la perfection, alors que la défense des Wolverines a récupéré un échappé et a intercepté une passe de Chase Wolf lors de ses deux prochains entraînements. L’offensive a également fait sa part, marquant un panier de Jake Moody de 48 verges, une connexion de touché de 13 verges entre Cade McNamara et Cornelius Johnson et une connexion de touché de 56 verges entre JJ McCarthy et Daylen Baldwin pour le faire 38-10 Michigan .

Le Wisconsin a réussi à marquer un autre touché suite à une interception des Wolverines, mais le mal était déjà fait. Il appartient maintenant aux Wolverines de maintenir leur élan alors qu’ils se dirigent vers le reste de leur calendrier. Les Wolverines affronteront ensuite le Nebraska avant de prendre un congé avant leur match contre Northwestern.