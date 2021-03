À l’époque de gloire du T4, Dawson’s Creek était un visionnage essentiel du dimanche matin pour les étudiants souffrant de la gueule de bois et les adolescents angoissés à travers le pays.

Les intrigues étaient importantes – Joey devrait-il être avec Dawson ou Pacey? Joey et Jen seraient-ils jamais de vrais amis?

Et la série n’a pas hésité à aborder des sujets percutants, tels que la mort tragique de Jen Lindley, interprétée par Michelle Williams, à cause d’une maladie cardiaque dans la série finale.

Après six séries d’introspection surmenée et de profonds et significatifs au-delà de leur adolescence, le reste de l’équipage a eu ses heureux après-midi.

Dawson Leery, joué par James Van der Beek, est devenu un réalisateur hollywoodien et a commencé à travailler avec son héros, Steven Speilberg.







(Image: Moviestore / Shutterstock)



Joey et Pacey Witter (Joshua Jackson) se sont enfermés dans un appartement chic de New York, travaillant respectivement comme éditeur et chef.

Pendant ce temps, la petite fille de Jen a été adoptée par son meilleur ami Jack McPhee et son partenaire, Doug Witter, le frère aîné de Pacey.

Mais ce qui est arrivé aux stars de la série – de la perte bouleversante aux lauréats des Oscars, en passant par la Scientologie et le suicide, beaucoup de choses se sont passées depuis que les caméras ont quitté Capeside …

James Van Der Beek (Dawson Leery)







(Image: Moviestore / Shutterstock)



En tant que star de la série – et personnage derrière son nom – de grandes choses étaient attendues de James, 44 ans, lors du tournage terminé en 2003.

Il avait déjà plongé un orteil dans le monde d’Hollywood, apparaissant dans des superproductions comme Varsity Blues et The Rules of Attraction avant qu’il ne soit temps de poser définitivement la caméra de Dawson.

À la fin de la série, James a été classé parmi les 50 plus belles personnes au monde par People Magazine et avait une charge de travail complète de films A-list.

Ceux-ci comprenaient les Texas Rangers, Scary Movie et Jay et Silent Bob Strike Back.







(Image: Moviestore / Shutterstock)



Mais en 2006, il apparaissait dans des films directement sur DVD tels que le film d’horreur, The Plague.

Cette même année, James est revenu au petit écran et est même apparu sur scène dans de nombreuses productions off-Broadway.

Plusieurs rôles récurrents ont suivi, y compris un rôle dans la série américaine à succès, Ugly Betty, et la sitcom de longue date, How I Met Your Mother, et il a même joué un tueur en série dans Criminal Minds.

James semble certainement savoir se moquer de lui-même et de son jeune alter-ego de Dawson.

En 2008, il a joué un rôle dans le drame pour adolescents One Tree Hill en tant que cinéaste qui n’aurait pas pu être plus différent de Dawson s’il avait essayé.

Deux ans plus tard, il a joué une version imaginaire de lui-même dans la série télévisée, Don’t Trust the B **** in Apartment 23, pour laquelle il a obtenu des critiques élogieuses.







(Image: James Van Der Beek / Instagram)



En 2010, il jouait le rôle du patron coureur d’une unité de soins intensifs à Mercy et est même apparu dans l’un des vidéoclips de Kesha pour Stolen.

Il s’est également tourné vers la télé-réalité, participant à Dancing With The Stars et terminant cinquième.

James a été marié deux fois, d’abord avec l’actrice Heather McComb et maintenant avec la consultante en affaires Kimberly Brook, avec qui il s’est marié il y a 10 ans.

Le couple a cinq enfants, mais Kimberly a tragiquement fait une fausse couche avec leur sixième bébé en novembre 2019.

En septembre de l’année dernière, ils ont annoncé qu’ils quitteraient Los Angeles pour une nouvelle vie au Texas.

Katie Holmes (Joey Potter)







(Image: canal 4)



En tant que fille impertinente et douce d’à côté, Joey Potter était le personnage que toutes les filles voulaient être et tous les garçons voulaient sortir.

Et l’actrice a rarement fait la une des journaux depuis son passage dans la série – en partie à cause de son mariage malheureux avec la mégastar hollywoodienne, Tom Cruise.

Katie, maintenant âgée de 42 ans, n’était pas étrangère au grand écran, apparaissant dans Go, Teaching Miss Tingle, Wonder Boys, The Gift and Phone Booth à la fin des années 90 et au début des années 90.

Une série de films indépendants décalés a suivi la fin de Dawson’s Creek, de Pieces of April à The Singing Detective – puis Katie a eu sa grande pause.







(Image: Moviestore / Shutterstock)



Elle a été choisie pour le rôle de Rachel Dawes face à Christian Bale dans Batman Begins – la même année où elle a rencontré son futur mari.

Le couple a vécu une romance éclair, avec peu de gens capables d’oublier l’apparence bizarre de Cruise dans l’émission d’Oprah Winfrey, où il a sauté sur le canapé en parlant de Katie.

Ils se sont fiancés après seulement sept semaines et leur fille unique, Suri, aujourd’hui âgée de 14 ans, est née le jour de leur premier anniversaire.

Katie et Tom, surnommés TomKat, se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie italienne en 2006, avec Katie qui se serait tenue dans un trou dans ses photos de mariage pour éviter de dominer son mari.







(Image: Getty Images)



À peine six ans plus tard, Katie a aveuglé Tom en demandant le divorce de son mari scientologue. Elle n’a jamais parlé publiquement de son mariage mais a la garde exclusive de Suri et est allée à la date avec l’acteur Jamie Foxx. Elle est maintenant en couple avec le chef Emilio Vitolo, Jr.

Katie s’est également essayée à la réalisation, à des critiques fortes, avec All We Had, et est apparue à l’écran avec des grands tels que Michael Caine.

Elle est également apparue comme Jackie Kennedy dans une série sur la célèbre famille politique américaine.

Michelle Williams (Jen Lindley)







(Image: Moviestore / Shutterstock)



Michelle, qui a joué Jen, l’enfant sauvage, a sans doute eu le plus de succès parmi les acteurs de Dawson’s Creek.

Elle a été nominée pour quatre Oscars et a remporté deux Golden Globes pour ses rôles dans des films souvent sombres et graveleux.

Son rôle décisif est venu en tant qu’épouse de Heath Ledger dans Brokeback Mountain – l’histoire tragique d’un homme gay cachant ses vrais sentiments pour son ami.

Ce serait sa première nomination aux Oscars et la présenter à son futur partenaire, Heath. Le couple a ensuite eu sa fille, Matilda, mais s’est séparé en 2007.







(Image: FilmMagic)



Et elle a été bouleversée par la mort de Heath à l’âge de 28 ans l’année suivante, et quand il a fallu vendre la maison qu’ils avaient autrefois partagée en 2014, elle avait le cœur brisé.

«À ce moment-là, j’étais inconsolable, parce que je sentais: ‘Comment pourra-t-il nous trouver? C’est là que nous avons vécu et il ne saura pas où nous sommes », a-t-elle déclaré au WSJ Magazine en 2017.

Depuis, Michelle, 40 ans, est restée discrète sur sa vie personnelle.

Elle est sortie avec l’acteur Jason Segel en 2012 et a été brièvement mariée au musicien Phil Elverum de 2018 à 2019.

L’été dernier, elle a donné naissance à son premier enfant avec son partenaire actuel, le metteur en scène Thomas Kail.

Pendant ce temps, sa carrière s’est également enrichie avec des rôles dans My Week With Marilyn, Shutter Island, Oz the Great and Powerful, Venom et The Greatest Showman.

Elle est revenue à la télévision une seule fois depuis son passage à Dawson’s Creek pour jouer Gwen Verdon dans la série Fosse / Verdon, où elle était également productrice exécutive.

Joshua Jackson (Pacey Witter)







(Image: Moviestore / Shutterstock)



En tant que meilleur ami de Dawson, puis ennemi acharné quand il est tombé amoureux de Joey, Pacey a volé le cœur des adolescentes du monde entier.

Joshua n’était pas étranger à la célébrité lorsqu’il a rejoint le casting de Dawson’s Creek, ayant déjà joué dans la série de films The Might Ducks.

Et il est apparu dans Cruel Intentions alors qu’il jouait Pacey avant une série de rôles de film avec certains des plus grands noms d’Hollywood.

Joshua, 42 ans, a joué aux côtés de D ennis Hopper dans Americano, Harvey Keitel dans Shadows In The Sun et Donald Sutherland dans Aurora Borealis.

Il est ensuite monté sur scène aux côtés de Patrick Stewart dans le West End de Londres, mais il semblait que le cœur de Joshua appartenait à la télévision.

Pendant cinq ans, il a joué le rôle principal de Peter Bishop dans JJ Abrams a créé la série de science-fiction, Fringe, et l’année dernière a joué l’avocat, Mickey Joseph, dans la série Netflix When They See Us.







(Image: Getty)



Des performances acclamées par la critique dans The Affair et Little Fires ont suivi partout.

Après avoir fréquenté la co-vedette de Dawson’s Creek, Katie Holmes, au cours des deux premières saisons de la série, il a commencé une relation avec sa collègue actrice Diane Kruger en 2006.

Le couple a été ensemble pendant 10 ans avant de l’appeler un jour.

Il est maintenant en couple avec l’actrice britannique Jodie Turner-Smith et le couple s’est marié en décembre 2019 et a accueilli leur fille Janie en 2020.

Kerr Smith (Jack McPhee)







(Image: Sipa / Shutterstock)



Bien qu’il ait joué Jack, 16 ans, à Dawson’s Creek, Kerr avait en fait 26 ans lorsqu’il a rejoint le casting.

Les scènes de sortie de Jack ont ​​influencé une génération d’adolescents en difficulté.

Et depuis la fin de la série, Kerr, 49 ans, a rarement été hors de l’écran, jouant dans des films d’horreur comme Destination finale et jouant un rôle de premier plan dans la sitcom, The Fosters.

Plus récemment, il est apparu en tant que directeur de Riverdale, a eu un rôle récurrent dans Riverdale, Criminal Minds, NCIS et Agents of SHIELD.







(Image: WireImage)



Mais ces jours-ci, plutôt que des rôles à la télévision et au cinéma, Kerr se concentre davantage sur l’entreprise de bien-être qu’il dirige avec sa deuxième femme, Lisa.

TerraLife Wellness est une entreprise holistique de santé et de bien-être qui se décrit comme pratiquant «une approche préventive et holistique pour guider les gens dans leur cheminement personnel vers la croissance mentale, physique et spirituelle, tout en créant un équilibre dans tous les domaines de la vie».

Philipps occupé (Audrey Liddell)

Occupé n’est pas apparu comme Audrey à Dawson’s Creek jusqu’à ce que le gang déménage à l’université, mais est rapidement devenu un favori des fans.







(Image: Sony Pictures)



Elle est sortie avec Pacey et était amie avec Joey pour les deux saisons restantes de la série.

Busy, 41 ans, a certainement été à la hauteur de son nom depuis le tournage de Dawson’s Creek, en vedette dans une autre émission de télévision de longue date, ER, et en apparaissant dans des films commeMade of Honor, Il est juste pas ça en toi et je me sens jolie.

En plus d’agir, Busy a également lancé son propre talk-show, Busy Tonight, qui a été annulé après une série, et a écrit ses mémoires, This Will Only Hurt A Little.

L’actrice et présentatrice est également une militante passionnée et franche, apportant son soutien aux femmes qui peuvent accéder à l’avortement.

Mary Beth Peil (Evelyn ‘Grams’ Ryan)







(Image: Sony Pictures)



En tant que Grams qui souffre depuis longtemps de Jen, Mary Beth était toujours disponible pour offrir de sages conseils aux jeunes personnages.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 80 ans, n’a rien laissé la ralentir et est toujours une habituée de nos écrans.

L’un de ses rôles les plus en vue depuis Dawson’s Creek était celui de Jackie Florrick, mère du gouverneur, Peter, dans The Good Wife.

Mary Beth a même retrouvé son ancienne co-star de Creek, Joshua Jackson, à Fringe.

Elle apparaît régulièrement dans des productions de Broadway et était pour la dernière fois à l’écran en 2019 dans The Village.

