Dawson Trebolo et Kaneland transforment Andrew tâtonne en une victoire fulgurante – Shaw Local

MAPLE PARK – Kaneland a transformé trois échappés d’Andrew en touchés, y compris un score de 72 verges de Dawson Trebolo qui a ouvert le pointage du match, et les Knights ont dépassé les Thunderbolts, 52-8, vendredi.

“Vous devez profiter d’un chiffre d’affaires lorsque vous l’obtenez et le transformer en points et limiter vos chiffres d’affaires”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan. “Et c’est quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés au cours des trois dernières semaines, protéger le football, et je pense que dans l’ensemble, nous avons fait du bon travail.”

Andrew (0-1) a finalement percé la défense de Kaneland lorsque le porteur de ballon senior Mike Barberi s’est frayé un chemin pour une course de 72 verges avec 2:48 à faire au deuxième quart. Les Thunderbolts ont converti une conversion en deux points et n’ont mené que 20-8.

Kaneland (1-0) n’a pas perdu d’élan, répondant avec un beau retour de coup d’envoi d’Alex Panico avant que le quart Troyer Carlson ne se connecte à Dominick DeBlasio pour une passe de touché de 37 verges au milieu avec 39,7 secondes à jouer.

Plus tôt dans le quart, le duo s’est connecté pour un touché alors que Carlson dirigeait DeBlasio avec sa main sans lancer avant de lui lancer une frappe de 15 verges sur la ligne de touche.

Les Knights ne pouvaient pas s’attendre à récupérer le ballon avant la fin de la mi-temps – mais non seulement ils l’ont obtenu, mais après que les Thunderbolts aient été pénalisés pour avoir brutalisé Carlson, les Knights ont reçu un dernier jeu et ont sorti Samuel Bruno qui démarrer un panier de 33 verges pour une avance de 31-8.

“Avec le type d’attaque qu’ils mènent, nous avons dit que nous voulions essayer de marquer tôt et souvent”, a déclaré Ryan. “Nous avons fait ce qui rend difficile de revenir.”

L’aîné Christ Ruchaj, qui avait tâtonné le ballon lors de l’entraînement d’ouverture du match de Kaneland, s’est racheté en se joignant à la fête au début du troisième quart, marquant sur une course de 57 verges. Les Knights ont reçu un autre cadeau d’une équipe Thunderbolts qui a continué à nuire à ses chances en retournant le ballon.

“J’avais tout le monde dans mon oreille qui me disait de rebondir et de ne pas y penser”, a déclaré Ruchaj. «Je pensais juste au prochain jeu, au prochain jeu. J’ai de super coéquipiers. J’ai arrêté d’y penser cinq minutes plus tard et j’ai rebondi tout de suite.

Le junior Aric Johnson a marqué sur une course de 16 verges, punissant Andrew pour son troisième échappé du match avec 9:07 à faire au troisième quart pour prolonger l’avance de Kaneland à 45-8. Le senior Tyler Bradshaw, un transfert de Marmion qui a également eu un sac, a marqué sur une course de 2 verges à la fin du deuxième quart après que les Knights ont commencé un entraînement sur leur propre ligne de 40 verges grâce à un échappé d’Andrew.

Les Knights ont déclenché le chronomètre lors du jeu d’ouverture du quatrième quart alors que Carlson a lancé son troisième touché du match, trouvant cette fois le junior Josh Mauthe avec un lob de 4 verges.

“Nous savions que notre attaque marquerait, alors nous voulions nous concentrer sur la défense”, a déclaré Trebolo. “Nous essayons simplement de nous améliorer pour que notre attaque ait plus de chances de marquer.”

Vendredi, Trebolo l’a pris en main alors qu’il allait faire un tacle et s’est retrouvé avec le ballon et une longue course pour les premiers points du match des Knights. Il regarda brièvement les Thunderbolts à sa poursuite, mais il n’allait pas leur permettre de l’attraper.

“Je suis allé faire le plaquage et puis le ballon était dans mon bras”, a-t-il déclaré. « Je n’ai pas entendu le sifflet ou quoi que ce soit, alors j’ai pensé que je devais continuer. Alors j’ai continué à courir et à courir, puis j’ai regardé en arrière pour voir si quelqu’un allait me rattraper.