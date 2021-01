Cette interview a été initialement publiée par le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY, le 2 mars 2020. Dawn Wells est décédée mercredi à l’âge de 82 ans des complications du COVID-19.

Le summum de la carrière de Dawn Wells s’est peut-être passé il y a plus de 50 ans – mais pas un jour ne passe, dit l’actrice de 81 ans, alors qu’elle ne se sent pas «bénie» d’être apparue dans les 98 épisodes de «Gilligan’s Island »comme l’emblématique Mary Ann.

«C’était l’une des expériences les plus agréables de ma vie», dit-elle à propos de l’émission qui a été diffusée à l’origine de 1964 à 1967 et est ensuite devenue un incontournable de la syndication dans le monde entier (elle est toujours diffusée le dimanche sur MeTV Network). «Nous savions tous à quel point c’était spécial à l’époque.»

Quant à savoir pourquoi l’attrait de la série – et de Mary Ann – a perduré au fil des décennies, Wells a quelques théories.

«Premièrement, nous nous sommes tous vraiment entendus hors écran. Alan Hale, qui jouait le skipper, était vraiment comme le leader. Et Bob Denver, qui a joué Gilligan, était un homme si doux et merveilleux – et était le « petit ami » de tout le monde. Notre producteur, Sherwood Schwartz, a présenté le spectacle avec brio. Il avait une vision pour que ces différents personnages se réunissent pour former une famille inadaptée.

En ce sens, la série – malgré toute sa maladresse critique – était en fait en avance sur son temps. À l’époque, les sitcoms télévisés ne présentaient que des familles nucléaires traditionnelles.

Wells pense également qu’il y avait et qu’il y a toujours une intemporalité dans la série.

«Pensez-y: parce que nous sommes bloqués sur l’île, il n’y a pas d’indices extérieurs sur la mode ou la technologie. Vous ne pouvez pas dire par les voitures ou les vêtements «quand» nous sommes. «

RIP Dawn Wells:En souvenir de ma croisière en bateau avec la charmante Mary Ann de ‘Gilligan’s Island’

Mary Ann, une fermière du Kansas, a trouvé un écho auprès des hommes et des femmes de toutes les générations, estime Wells, parce que «ce personnage – son impartialité, sa serviabilité, sa sincérité et son intelligence – était vraiment moi à bien des égards.

En effet, Wells – originaire de Reno et Miss Nevada en 1959 – a fréquenté le Stephens College d’arts libéraux pour filles à Columbia, dans le Missouri, alors elle pense avoir «compris cet état d’esprit du Midwest».

Elle cite également la dichotomie entre Mary Ann et le personnage glamour de Tina Louise, Ginger, comme étant finalement en sa faveur: «Ne vous méprenez pas – Tina était si belle et sexy et j’ai beaucoup appris d’elle. Mais Mary Ann était saine, accessible et accessible. C’est la fille pour qui tu aurais le béguin et que tu voudrais ramener à la maison à maman.

Malgré ce que les critiques ont pu penser de «l’île Gilligan», Wells a pris son métier au sérieux.

«Beaucoup de mes scènes préférées étaient les séquences de rêve lorsque j’ai pu jouer d’autres personnages. Il y a eu un épisode où je suis frappé à la tête et j’imagine que je suis Ginger. Tina était un si bon sport à propos de moi, imitant sa voix.

Avant de tomber amoureux du théâtre, Wells était danseur et ballerine mais «mon genou n’arrêtait pas de se disloquer, alors je suis passé au théâtre.»

Après deux ans au Stephens College (où elle était majeure en chimie), elle a été transférée à l’Université de Washington et a obtenu en 1960 un diplôme en arts du théâtre et en design.

«Je suis allé directement à Hollywood, j’ai trouvé un agent et j’ai tout de suite commencé à travailler à la télévision.»

Elle a été mariée pendant cinq ans (1962-1967) à un agent de talent, mais après leur divorce ne s’est jamais remariée.

«J’ai toujours voulu être mère et avoir une grande famille», dit-elle. « Mais je n’ai jamais trouvé la bonne personne. »

Wells dit qu’elle n’avait aucun désir de gloire cinématographique, préférant plutôt le retour immédiat du travail sur scène.

«J’ai adoré perfectionner mon art, alors j’ai fait autant de productions théâtrales que possible.» Elle estime avoir joué dans une centaine de productions scéniques différentes au cours de sa carrière, allant des drames et comédies aux comédies musicales.

Et elle n’a pas l’intention de ralentir de si tôt: «Je joue encore au moins une pièce par an.»

Pendant son temps libre, Wells aime la pêche à la mouche, la peinture à l’huile, le patinage sur glace, la cuisine et les voyages.

«Une fois, j’ai voyagé à travers le monde sur le Concorde. Ma vie a toujours été une aventure et j’ai la chance que cela puisse encore l’être.