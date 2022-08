Dawn Walker sera renvoyée aux officiels au Canada

Une femme de Saskatoon qui a été arrêtée en Oregon pour avoir prétendument utilisé de fausses pièces d’identité pour traverser la frontière avec son fils de sept ans doit être renvoyée au Canada.

La juge Stacie F. Beckerman du tribunal de district américain de l’Oregon a ordonné mercredi que Dawn Marie Walker, 48 ans, soit rendue aux autorités canadiennes.

L’accusation et la défense ont toutes deux consenti au retour de Walker au Canada après qu’elle a renoncé à un processus d’extradition officiel, qui serait probablement long.

Scott Kerin, procureur adjoint des États-Unis pour le district de l’Oregon, a déclaré au tribunal que le retour de Walker au Canada était dans l’intérêt des deux pays.

Walker doit être remis mercredi à des agents spéciaux du Département américain de la sécurité intérieure.

Les agents doivent la conduire à la frontière canadienne où elle doit être remise aux autorités et répondre aux accusations portées par le service de police de Saskatoon, notamment méfait public et enlèvement d’enfant en violation d’une ordonnance de garde.

Walker et son fils de sept ans ont été localisés par les autorités américaines à Oregon City, Oregon, le 5 août.

Selon les documents déposés devant le tribunal de district américain, Walker aurait volé l’identité d’un ami proche pour ouvrir un compte bancaire dans le cadre d’un “plan d’enlèvement” visant à enlever son fils et à entrer illégalement aux États-Unis. Elle est actuellement détenue dans un centre de détention de l’Oregon.

Dans une note du début du mois demandant à Walker de rester en détention dans l’attente de son procès, l’avocate américaine Natalie Wight a déclaré qu’elle pensait que Walker représentait un “risque de fuite”.

“Dans le cadre d’un plan élaboré et bien pensé, l’accusée, une citoyenne canadienne, a kidnappé son enfant et, après avoir simulé sa mort et celle de son fils, s’est enfuie aux États-Unis”, a déclaré Wight.

“L’accusée a tout intérêt à essayer de fuir pour éviter les conséquences de son crime. Elle devrait être détenue.”

Walker a affirmé qu’elle avait été victime de violence domestique.

Walker et son fils ont été portés disparus le 24 juillet. Son camion et ses effets personnels ont été retrouvés le lendemain matin au Chief Whitecap Park à Saskatoon.



–Avec des fichiers de La Presse canadienne.