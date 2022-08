Dawn Walker : Saskatchewan. femme faisant face à des accusations aux États-Unis et au Canada

La police de Saskatoon a déclaré qu’une femme qui avait été portée disparue fait face à des accusations aux États-Unis liées à l’utilisation non autorisée d’une pièce d’identité et au Canada liées à l’enlèvement parental et au méfait public.

Dawn Walker avait été portée disparue avec son fils de sept ans avant d’être retrouvés en sécurité dans l’Oregon la semaine dernière.

Le chef adjoint Randy Huisman du service de police de Saskatoon a déclaré que Walker était toujours détenue aux États-Unis, où elle doit comparaître devant le tribunal pour crime et délit liés à une fausse identité.

Huisman dit que Walker est accusée d’avoir utilisé de fausses pièces d’identité pour entrer dans le Montana via l’Alberta et qu’elle a été retrouvée à Oregon City vendredi.

Huisman dit que le garçon a été renvoyé sain et sauf au Canada dimanche après qu’un tuteur légal l’ait récupéré.

La police a déclaré qu’elle s’arrangeait pour que Walker comparaisse devant le tribunal provincial de Saskatoon pour ses accusations canadiennes et que les procureurs envisagent d’autres accusations.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 août 2022.