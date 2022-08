Dawn Walker a fait une liste de contrôle lors de la planification d’un enlèvement, selon des documents judiciaires américains

Une mère de Saskatoon est accusée d’avoir simulé sa propre mort, ainsi que celle de son fils, dans un “plan élaboré et bien pensé” qui comprenait des listes de contrôle manuscrites, selon des documents judiciaires.

Dawn Walker, 48 ans, et son fils de sept ans ont été retrouvés par les autorités américaines à Oregon City, Oregon, le 5 août.

Selon les documents déposés devant le tribunal de district américain, Walker aurait volé l’identité d’un ami proche pour ouvrir un compte bancaire dans le cadre d’un “plan d’enlèvement” visant à enlever son fils et à entrer illégalement aux États-Unis. Elle est actuellement détenue dans un centre de détention de l’Oregon.

Dans une note demandant à Walker de rester en détention dans l’attente de son procès, l’avocate américaine Natalie Wight a déclaré qu’elle pensait que Walker représentait un “risque de fuite”.

“Dans le cadre d’un plan élaboré et bien pensé, l’accusée, une citoyenne canadienne, a kidnappé son enfant et, après avoir simulé sa mort et celle de son fils, s’est enfuie aux États-Unis”, a déclaré Wight.

“L’accusée a tout intérêt à essayer de fuir pour éviter les conséquences de son crime. Elle devrait être détenue.”

DES CHARGES

Elle est accusée d’un chef d’accusation de vol d’identité aggravé, qui s’accompagne d’une peine obligatoire de deux ans si elle est reconnue coupable.

Walker fait également face à une accusation de vol d’identité pour délit, qui pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à six mois.

En plus des accusations américaines, le service de police de Saskatoon a accusé Walker d’enlèvement en violation d’une ordonnance de garde et de méfait public. Lundi, le chef adjoint Randy Huisman a déclaré qu’il pourrait y avoir des frais supplémentaires.

Walker et son fils ont été portés disparus le 24 juillet. Son camion et ses effets personnels ont été retrouvés le lendemain matin au Chief Whitecap Park à Saskatoon.

Un affidavit déposé par un enquêteur américain décrit comment, le 23 juillet, un résident de Saskatoon a trouvé une couverture, un sac à main et une canne à pêche cassée dans la rivière Saskatchewan Sud.

Dans les jours qui ont suivi la découverte, la police et les bénévoles ont passé au peigne fin le parc et la rivière adjacente à la recherche de tout signe de Walker ou de son fils.

FRAUDE D’IDENTITÉ ALLÉGUÉE

Selon l’affidavit déposé par un agent du Département de la sécurité intérieure (DHS), l’amie de Walker n’a pris connaissance de l’usurpation d’identité présumée qu’après avoir été contactée par la police qui enquêtait sur la disparition de Walker.

Les enquêteurs avaient signalé deux gros chèques adressés à l’ami à partir d’un compte commercial indiquant que Walker était le seul titulaire de la carte.

Les deux chèques, totalisant 77 000 $, ont été émis au début de juin et ont été déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de l’ami le 16 mai, selon l’affidavit qui fait référence à l’ami de Walker uniquement en tant que “victime adulte”.

L’enfant de l’ami est qualifié de “victime mineure”.

“La victime adulte a déclaré qu’elle n’avait pas ouvert ce compte bancaire mais que la (victime adulte) s’était fait voler son (certificat de statut d’Indien d’Affaires indiennes et du Nord Canada et son permis de conduire de la Saskatchewan) en avril 2022”, a déclaré l’agent spécial du DHS Clinton Lindsly dans l’affidavit.

Une série de transactions a commencé à apparaître sur le compte bancaire le 25 juillet, y compris des frais pour la nourriture, le gaz, les hôtels Netflix et les locations Airbnb.

Les accusations ont commencé près de la frontière canadienne à Butte, dans le Montana, et se sont terminées à Oregon City, selon l’affidavit.

“Les responsables canadiens ont alors contacté Airbnb et ont appris qu’il y avait une location en cours à Oregon City sous le nom de Adult Victim”, a déclaré Lindsly.

Selon l’affidavit, l’Airbnb a été placé sous surveillance par le DHS et une recherche de dossiers a montré qu’une personne est entrée aux États-Unis sous le nom de la victime adulte accompagnée d’un enfant sous le nom de la victime mineure le matin du 23 juillet.

Un Chevrolet Equinox bleu avec une plaque de la Saskatchewan immatriculée au nom de la victime adulte était assis dans l’allée de la location, a déclaré Lindsly.

ARRESTATION DE MARCHEUR

Dans sa déclaration, Lindsly dit avoir vu Walker quitter l’Airbnb et monter dans le véhicule.

“Tout en portant des marques de police, je me suis alors approché de la voiture et j’ai ordonné au conducteur du véhicule de sortir du véhicule. J’ai immédiatement identifié la femme comme étant Walker”, a déclaré Lindsly.

Il a dit que Walker lui avait dit que son fils était à l’intérieur quand il a demandé.

« Préoccupés par la sécurité et le bien-être de l’enfant et par le fait qu’elle semblait laisser l’enfant seul, les enquêteurs ont utilisé le code fourni par Airbnb pour entrer dans la location Airbnb et ont localisé l’enfant dans le salon », a déclaré Lindsly.

Lindsly a déclaré que Walker avait fourni son vrai nom lorsqu’on lui avait demandé et qu’il avait trouvé une carte de statut, un permis de conduire de la Saskatchewan et une carte de débit portant tous le nom de la victime adulte.

L’enquêteur a déclaré qu’il avait par la suite retrouvé des certificats de naissance authentiques de la Saskatchewan au nom de la victime adulte et de la victime mineure. Lindsly a déclaré qu’ils se trouvaient dans leur enveloppe postale d’origine adressée à la victime adulte.

“J’ai également dit à Walker que les gens présumaient qu’elle et son fils étaient morts dans la rivière, ce à quoi elle a spontanément déclaré” il ne veut pas être avec son père “”, a déclaré Lindsly.

L’agent spécial a également déclaré avoir trouvé une lettre notariée frauduleuse prétendument du père de la victime mineure qui autorisait l’enfant à se rendre aux États-Unis pour un mariage dans le Dakota du Sud.

“Les enquêteurs ont confirmé que le père de Minor Victim n’a jamais fourni une telle autorisation”, a déclaré Lindsly.

“En tant que tel, je crois que ce document a été créé par Walker afin de favoriser l’entrée de son fils aux États-Unis en utilisant un faux passeport.”

LISTES DE CONTRÔLE

Lindsly a déclaré avoir trouvé ce qui semblait être une liste de choses à faire concernant sa disparition.

“J’ai trouvé plusieurs pages qui semblaient cohérentes avec une” liste de contrôle “de mise en scène des circonstances étranges de leur disparition (c’est-à-dire donner l’impression qu’elle et son fils sont tombés dans la rivière)”, a écrit Lindsly.

“Cette liste comprenait des choses telles que se teindre les cheveux, emballer la voiture, obtenir des jouets, jeter son téléphone dans l’eau, abandonner sa voiture près du pont, éventuellement acheter une ‘canne à pêche’, ‘trouver la frontière la plus proche’, couvrant son tatouage. “

Des échantillons des listes incluses dans l’affidavit montrent également des étapes telles que “teindre les cheveux” et “fossé le téléphone dans l’eau” ainsi qu’un rappel apparent d’apporter des jouets et d’emballer le véhicule.

LITIGE DE GARDE

L’affidavit de Lindsly indique que Walker et le père biologique de son fils “ont été engagés dans un long conflit de garde” et qu’elle a récupéré le garçon de son père le vendredi 22 juillet, le dernier jour où la police a déclaré qu’elle avait été vue avant sa disparition.

Selon SPS, elle a été vue pour la dernière fois dans une entreprise du quartier de Brighton.

Le lundi suivant, la police de Saskatoon a été envoyée au domicile de Walker.

Les agents “ont trouvé la porte déverrouillée, ses animaux non nourris et des excréments d’animaux sur le sol dans la maison”, a déclaré Lindly.

Une fois le couple retrouvé, le garçon a été confié au département des services sociaux de l’Oregon, où il devait retrouver son père, a déclaré Lindsly.

SPS a confirmé que le garçon était rentré chez lui avec un tuteur légal au cours du week-end.



–Avec des fichiers de Keenan Sorokan