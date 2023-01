Dawn Taylor quitte son emploi à Home Farm à Emmerdale mais reçoit une nouvelle offre intrigante

TRAVAILLER dans Home Farm n’est plus aussi attrayant qu’avant pour Dawn Taylor.

Le personnage d’Emmerdale joué par Olivia Bromley décide de passer à autre chose lorsqu’elle reçoit une nouvelle offre d’emploi intrigante.

TVI

Dawn Taylor a refusé un emploi à Home Farm

Rhona la souhaite de retour au cabinet du vétérinaire

Elle lui fait même une offre

Dawn Taylor a reçu une nouvelle opportunité d’emploi à Home Farm par la femme d’affaires Kim Tate (représentée par Claire King).

Mais quand elle a réalisé qu’elle devrait rivaliser avec Gabby Thomas (Rosie Bentham) pour le poste, Dawn s’est rendu compte que cela n’en valait pas la peine.

Pour aggraver les choses, des tensions sont apparues entre elle et Kim.

Cependant, Dawn est sur le point de trouver une solution dans les scènes à venir du feuilleton ITV.

Elle est ravie lorsque Rhona Goskirk (Zoe Henry) la souhaite de nouveau la bienvenue au cabinet vétérinaire.

Le vétérinaire du village lui offre même la possibilité de suivre une formation d’infirmière vétérinaire.

Plus tard, Kim et Dawn ont même réussi à mettre leurs différences de côté.

Pendant ce temps, bien que Dawn ne soit pas là, Nicky la nounou conclut un accord pour rester à Home Farm.

Bien que Dawn soit heureuse d’être de retour à la réception de la chirurgie, Gabby continue d’essayer d’impressionner Kim.

Elle y parvient en faisant preuve d’initiative avec une idée pour moderniser la présence numérique de l’entreprise.

Peu de temps après, Gabby rayonne quand Kim vient parler de la brochure sur laquelle elle travaille.

Est-ce que tout va bien pour Gabby ?

Aura-t-elle de bonnes nouvelles de Kim ?

Gabby et Dawn se sont affrontées lorsque Kim leur a donné la chance de prouver qu’elles pouvaient devenir son bras droit avec l’ouverture d’un nouveau haras dans le village.

Kim a ensuite encouragé Dawn à être ambitieuse avec un partage d’emploi avec Gabby – ce qui a exaspéré cette dernière.

Mais au lieu de jouer le jeu, Dawn a refusé le poste, laissant le champ libre à Gabby.

Refusant de prendre non pour réponse, Kim a reproché à Will Taylor (Dean Andrews) d’être intervenu et a confronté Dawn au sujet de sa décision.

Plus récemment, Dawn a eu du mal avec l’arrivée de Nicky, la nounou masculine car elle sentait qu’elle manquait les plus grands moments de ses enfants.

Son nouvel emploi lui donnera-t-il le temps dont elle a besoin pour être avec eux ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Gabby continue d'essayer d'impressionner Kim Tate

Sera-ce suffisant pour la femme d'affaires?