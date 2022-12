Dawn Taylor d’Emmerdale obligée de prendre une décision radicale après une dispute enflammée avec Kim Tate

DAWN Taylor s’habitue à la réalité d’avoir une nounou autour de ce Noël qui éclate en une dispute enflammée.

Il est finalement apparu comme s’il y avait un peu d’amour, de paix et d’harmonie à Home Farm ce Noël avec la fusion des familles Tate et Taylor.

TVI

Dawn se retrouve dans deux esprits[/caption]

TVI

Kim et Dawn entrent dans une dispute enflammée[/caption]

Cependant, la préparation de son nouveau rôle potentiel au sein de l’entreprise de Kim l’a laissée avoir de sérieux doutes sur son avenir.

Dans les scènes à venir, alors que le village entre dans la nouvelle année, Dawn est culpabilisée par l’emploi de Nicky la nounou.

Après que Gabby ait brillé avec le nouveau bel assistant, Kim la met en garde contre lui.

Dawn et Billy sont heureux que Nicky ait pu s’intégrer facilement dans la vie de leurs enfants et ils se sourient mutuellement quand ils voient Clemmie et Lucas s’entendre si bien avec lui.

Cependant, son humeur change rapidement lorsqu’elle apprend tout le plaisir que les enfants ont eu avec Nicky pendant la période des fêtes qu’elle a ratée.

Dans une tentative de ne pas se laisser abattre, Dawn s’habille à la perfection pour une importante réunion d’affaires, prête à impressionner.

Cependant, la culpabilité reprend le dessus lorsqu’elle se rend compte qu’elle manque la natation de Clemmie.

Cela conduit Dawn à décider de faire quelque chose de radical.

Dawn se heurte rapidement à Kim et des tensions éclatent alors qu’une énorme dispute s’installe entre les deux.

Alors qu’il atteint son point d’ébullition, comment Kim et Dawn pourront-ils avancer.