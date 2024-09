Dawn Richard, de Danity Kane, poursuit Diddy pour agression sexuelle

Sean « Diddy » Combs a été frappé d’un nouveau procès, cette fois par une chanteuse de ses groupes de musique soutenus par Bad Boy, Danity Kane et Diddy-Dirty Money, qui dit l’avoir vu battre son ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura.

Dawn Richard, devenue célèbre grâce à MTV et au concours de téléréalité de Diddy en 2004 « Making the Band 3 », a poursuivi Combs mardi devant le tribunal de district américain de New York, en avançant des allégations corroborant certaines de celles formulées par Ventura, dont le procès choc de novembre a ouvert les vannes des ennuis juridiques pour le magnat du hip-hop en difficulté.

La chanteuse de « Damaged », 41 ans, a accusé son ancien patron d’agression sexuelle, de harcèlement et de traitement inhumain, alléguant que Combs l’avait pelotée, caressée et attrapée sans son consentement, l’avait emprisonnée à tort et l’avait forcée à rester dans ses différentes résidences tout en la privant, ainsi que ses camarades de groupe, de besoins fondamentaux tels qu’une nourriture et un sommeil adéquats.

Selon la plainte, obtenue mercredi par le Times, Richard a allégué que Combs l’avait « exploitée de manière flagrante » en tant que chanteuse et auteure en retenant ses revenus, en volant ses œuvres protégées par le droit d’auteur et en la soumettant à « des années de conditions de travail inhumaines ».

Selon la plainte, Combs aurait manipulé Richard avec des mantras selon lesquels « la soumission à ses exigences dépravées était nécessaire à l’avancement de sa carrière », ce qui a inculqué à Richard « la conviction que de tels abus et de telles exploitations étaient nécessaires pour que les artistes féminines réussissent dans l’industrie de la musique ».

« Lorsque Mme Richard a résisté aux avances de M. Combs, ce dernier a riposté en lui refusant le droit de chanter dans des chansons, en l’écartant des chansons, en refusant de l’autoriser à chanter lors des représentations et en éteignant son micro pendant les représentations. Plus Mme Richard repoussait ses avances, plus le comportement de représailles de M. Combs augmentait », indique la plainte.

Richard a cité Combs, le directeur de la maison de disques Hervé Pierre, Remote Productions, Sony Music Publishing et plusieurs entreprises de la marque Bad Boy et Combs, entre autres, comme défendeurs. Elle réclame un procès devant jury et des dommages-intérêts compensatoires non spécifiés ; un jugement financier pour la douleur mentale, l’angoisse et la détresse émotionnelle ; des dommages-intérêts punitifs et exemplaires et le paiement des frais juridiques.

Les représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires du Times.

Richards a affirmé dans sa plainte qu’elle avait vu Combs maltraiter physiquement et battre brutalement Ventura « à de nombreuses reprises » et qu’elle avait été menacée par le rappeur-producteur lorsqu’elle était intervenue.

« Le caractère homonyme de M. Combs se manifestait fréquemment par des violences physiques », ont fait valoir ses avocats Lisa Bloom et Arick Fudali dans la plainte, alléguant que Combs « lançait régulièrement des objets dans des accès de rage », souvent des objets tels que des téléphones portables, des ordinateurs portables, de la nourriture et du matériel de studio à travers la pièce ou sur des personnes. Ses « abus persistants » comprenaient l’étranglement et l’étranglement de Ventura, la frappe avec ses mains et avec des objets, la gifle, la frappe et lui jetant des objets, y compris une poêle brûlante, ont allégué les avocats.

« M. Combs a appris ses efforts pour aider Mme Ventura et s’est mis en colère, menaçant la vie de Mme Richard avec des déclarations telles que « vous voulez mourir aujourd’hui », « je fais disparaître des gens » et « je tue des gens ». » À une occasion, après qu’elle ait prétendu avoir vu Diddy jeter une poêle d’œufs brûlants sur Ventura, Richard a déclaré qu’il lui avait dit : « Je te donne une chance, si tu veux réussir, tu fermeras ta bouche… si tu dis quoi que ce soit, il y aura des conséquences. »

Elle a également déclaré avoir vu son ex-femme, Kim Porter, mère de trois de ses enfants, quitter son studio d’enregistrement « en larmes avec des blessures au visage visibles, dont une lèvre lacérée » et avoir ensuite vu Combs et plusieurs autres hommes avoir des relations sexuelles avec son assistante à la piscine d’un hôtel à Glasgow.

Des allégations d’agression sexuelle, de trafic sexuel et d’abus ont fait surface dans un certain nombre de poursuites contre Combs au cours de l’année écoulée, notamment celles intentées par Ventura, le producteur Rodney « Lil Rod » Jones et l’ancien mannequin Crystal McKinney. La plainte de Richard faisait également référence à des allégations sordides de trafic sexuel dans les manoirs de Combs, qui semblaient correspondre à certaines allégations qui ont probablement conduit à des raids bicoastaux dans les maisons de Combs en mars.

En novembre 2009, après les Soul Train Awards à Atlanta, Richard a déclaré dans la plainte que Combs l’avait emmenée avec d’autres personnes dans un jet privé jusqu’à sa maison à New York pour une after-party. Elle se rappelait avoir vu « de grandes quantités de drogues illégales » consommées ouvertement et pensait que Combs avait fait en sorte que des dizaines de jeunes femmes et de filles – dont certaines semblaient mineures – soient transportées à la fête où on leur a donné de la drogue et de l’alcool.

« Beaucoup d’entre elles semblaient léthargiques ou évanouies pendant que M. Combs et ses invités se livraient à des actes sexuels sur elles », indique la plainte. « Mme Richard pensait que sa présence à la fête était un test pour voir si M. Combs pouvait lui faire confiance. »

Dawn Richard, à gauche, Sean « Diddy » Combs et Kalenna Harper du groupe Diddy-Dirty Money arrivent aux BET Awards 2011 à Los Angeles. (Chris Pizzello / Associated Press)

Richard a également déclaré dans la plainte que pendant les auditions pour « Making the Band », elle avait été victime de violences verbales de la part de Combs, qui aurait parlé aux candidates de manière « hostile et condescendante » et aurait fait des commentaires désobligeants fondés sur le sexe, en traitant par exemple les candidates de « grosses », « moches », « salopes » et « putes ». Elle a déclaré s’être sentie menacée et intimidée par son « mépris flagrant ».

Combs « restait régulièrement éveillé pendant des périodes prolongées », a-t-elle expliqué, car il était sous l’emprise de drogues, exigeant un accès continu aux membres de Danity Kane pour enregistrer ou répéter pendant des périodes de 36 à 48 heures sans pause et forçant les femmes à choisir entre manger et dormir. La chanteuse d’un mètre soixante-dix a déclaré qu’elle avait perdu beaucoup de poids dans ces « conditions extrêmes » et qu’elle ne pesait plus que 45 kilos à un moment donné.

Elle a également affirmé que Combs s’immisçait souvent lorsqu’elle se changeait, tâtonnait son corps nu et lui tapait sur les fesses.

Elle a accusé Combs d’agression et de séquestration illégale en décembre 2010 alors que Diddy-Dirty Money se préparait pour un concert sur « Saturday Night Live ». Elle a affirmé que Combs l’avait publiquement réprimandée, ainsi que sa compagne de groupe Kalenna Harper, et qu’il avait « levé le bras et balancé son poing vers son visage », mais ne l’avait pas frappée lorsque Richard lui avait demandé d’arrêter. Au lieu de cela, son garde du corps l’aurait attrapée et l’aurait escortée, elle et sa compagne de groupe, dans une Bentley de Bad Boy Records aux vitres fortement teintées et sans poignées de porte intérieures, où elle aurait été enfermée pendant deux heures « sans aucun moyen de s’échapper ».

Finalement, selon la plainte, elle a pu appeler son père sur le téléphone portable de Harper, et il s’est rendu de Baltimore à New York pour la libérer. Lorsque Frank Richard, ancien chanteur et batteur du groupe funk/soul Chocolate Milk, a confronté Combs et menacé de le dénoncer à la police, Combs lui aurait dit de penser à la carrière de sa fille.